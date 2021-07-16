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KKTC'deki muhalifler de Rum tarafı gibi rahatsız... Başkan Erdoğan'ın konuşmasını boykot edecekler!

KKTC'deki muhalifler de Rum tarafı gibi rahatsız... Başkan Erdoğan'ın konuşmasını boykot edecekler!

Başkan Erdoğan Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıldönümü dolaysıyla 20 Temmuz'da Kıbrıs'ı ziyaret edecek. Ziyaret, Rum kesiminin yanında muhalefet partisi Toplumcu Demokrasi Partisi'ni (TDP) de rahatsız etti. TDP, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC Meclisi'nde yapacağı konuşmayı boykot etme kararı aldı.

Güncel / 16 Temmuz 2021 Cuma 11:17
KKTC'deki muhalifler de Rum tarafı gibi rahatsız... Başkan Erdoğan'ın konuşmasını boykot edecekler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekâtı yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde KKTC'ye gerçekleştireceği ziyaret Türkiye karşıtlarını rahatsız ediyor.

RUM TARAFI RAHATSIZ

Rum medyası 'Erdoğan kimseyi dinlemiyor baskı yapılmalı, ziyareti engellenmeli' manşetleri ile duydukları rahatsızlığı dile getirirken, Rum yönetimi de ABD, Fransa ve Rusya nezdinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini engellemek için girişimlerde bulunuyor.

ERDOĞAN'I DİNLEMEYECEKLER

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde muhalefette bulunan partilerden Toplumcu Demokrasi Partisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde yapacağı konuşmayı boykot etme kararı aldı. TDP'liler, Erdoğan'ın konuşmasını dinlemeyecek ve oturuma katılmayacak.

TDP'DEN AÇIKLAMA

TDP'den yapılan açıklamada, 'Kıbrıs Türk halkının iradesine ve kimliğine müdahale yapıldığı' savunularak 'İddia edildiği gibi eşit egemen devlet yerine alt yönetim algısını güçlendirecek adımların atılması tespitinden hareketle TDP 20 Temmuz günü gerçekleştirilecek Meclis oturumuna katılmama kararı aldı' ifadesi kullanıldı.

Erdoğan Kıbrıs ZiyaretiKıbrıs Barış HarekatıKıbrıs Muhalefet Partisi


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