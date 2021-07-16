KKTC'deki muhalifler de Rum tarafı gibi rahatsız... Başkan Erdoğan'ın konuşmasını boykot edecekler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekâtı yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde KKTC'ye gerçekleştireceği ziyaret Türkiye karşıtlarını rahatsız ediyor.



RUM TARAFI RAHATSIZ



ERDOĞAN'I DİNLEMEYECEKLER



TDP'DEN AÇIKLAMA



Rum medyası 'Erdoğan kimseyi dinlemiyor baskı yapılmalı, ziyareti engellenmeli' manşetleri ile duydukları rahatsızlığı dile getirirken, Rum yönetimi de ABD, Fransa ve Rusya nezdinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini engellemek için girişimlerde bulunuyor.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde muhalefette bulunan partilerden Toplumcu Demokrasi Partisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde yapacağı konuşmayı boykot etme kararı aldı. TDP'liler, Erdoğan'ın konuşmasını dinlemeyecek ve oturuma katılmayacak.TDP'den yapılan açıklamada, 'Kıbrıs Türk halkının iradesine ve kimliğine müdahale yapıldığı' savunularak 'İddia edildiği gibi eşit egemen devlet yerine alt yönetim algısını güçlendirecek adımların atılması tespitinden hareketle TDP 20 Temmuz günü gerçekleştirilecek Meclis oturumuna katılmama kararı aldı' ifadesi kullanıldı.