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CHP'nin kreş şovu kısa sürdü! Temel atma biter bitmez üstünü kapattılar

CHP'nin kreş şovu kısa sürdü! Temel atma biter bitmez üstünü kapattılar

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi, skandal temel atma töreni ile gündeme oturdu. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak ile 9 CHP'li başkanın katıldığı, Sarıçam'da kreş temel atma töreni düzenlendi. 26 Haziran'da gerçekleşen törenden birkaç gün sonra temel atılan alan toprakla kapatıldı. Olayın ardından bölge sakinleri temelin 10 cm'lik bir beton olduğunu ve bu faaliyetin göstermelik olduğunu belirtti.

Güncel / 13 Temmuz 2021 Salı 11:22
CHP'nin kreş şovu kısa sürdü! Temel atma biter bitmez üstünü kapattılar

CHP'li belediyelerin skandallarına bir yenisi daha eklendi. Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Sarıçam'da gerçekleşen bir kreş temel atma töreninde daha önce yaşanmamış bir olay gerçekleşti. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve sözcüsü Faik Öztrak ile 9 CHP'li başkanın katıldığı temel atma töreninden birkaç gün sonra temal atılan alan toprakla kapatıldı.

9 BELEDİYE BAŞKANI, 1 GENEL BAŞKAN YARDIMCISININ KATILIMI İLE TEMEL ATILDI


Tarih 26 Haziran! Yer Adana'nın Sarıçam ilçesi... CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi, 'Sarıçam Sarıçam olalı böyle hizmet görmedi' sloganı ile bir kreşin temel atma törenini gerçekleştirdi. Törene CHP'li 9 belediye başkanı, bazı vekiller ve CHP Genel Başkanı Faik Öztrak katıldı.

PROJEYİ ÖVE ÖVE BİTİREMEDİLER


Temel atma töreninin sloganı da, törende sarf edilen sözler de oldukça iddialıydı. Öztrak, Zeydan Karalar'ı ve kreş yatırımını öve öve bitiremezken, Kııçdaroğlu'nun, 'Bu tür yatırımların nasıl yapılacağını insanlara gösteriyorsun' sözleri de dikkat çekiciydi.

TEMEL ATMA TÖRENİNDEN GÜNLER SONRA DİKKAT ÇEKEN MANZARA


Törendeki iddialı sözlerin ömrü çok da uzun olmadı. Zeydan Karalar'ın, Faik Öztrak'ın hatta Kemal Kılıçdaroğlu'nun bile öve öve bitiremediği törenden günler sonra temel atılan alan topraklarla örtüldü. Toprakla dolu alanda, 'Sarıçam Sarıçam olalı böyle hizmet görmedi' pankartının asılı olması da dikkat çekiyor.

'10 CM BETON DÖKMÜŞLER'


Bölge halkı toprağın neden döküldüğünü bilmiyor. Bu konuda herhangi bir açıklama veya bilgilendirme yapılmadı. Ancak Sarıçam halkı, 10 CM'lik bir beton döküldüğünü, temelin göstermelik olarak atıldığını belirtiyor.

Temel Atma TöreniFaik ÖztrakChp Kreş


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