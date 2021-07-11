Mansur Yavaş'ın 'şeffaf ihale' oyunu! 64 milyon lira zarara uğrattı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ihalelerde işine nasıl geliyorsa öyle hareket ediyor. İstediği ihaleyi açık yapıyor istemediğini de kontrolden kaçırmak için davet usulünü tercih ediyor. Sözde 'şeffaf ihale'yi ilke edindiklerini söyleyen Yavaş, asfalt ihalesini kapalı kapılar artından yaptı.



KAMUYU 64 MİLYON LİRA ZARAR ETTİREN İHALE



Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin asfalt ihalelerinde usulsüzlük iddialarının arkası kesilmiyor.



Asfalt ihalelerini açık ihale bypass edildi. Ancak zorunlu hallerde yapılmasını öngören ihale yasasının 21/b maddesi kullanıldı. Davet usulü ile ihale oyunu oynandı. Kamu 64 milyon lira zarar ettiği öğrenildi.







İKİNCİ İHALEDE DÜŞÜK FİYAT



Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı; 29 Haziran 2021 tarihinde asfalt ihalesi açtı. Şartnamede; 374 milyon 47 bin 349 TL yaklaşık değer ve 255 milyon 79 bin 677 TL sınır değer verildi.



İhale davet usulü ile yapıldı. İhaleyi; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi BELKO Ankara Kömür ve Asfalt İşletmeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi 260 milyon 312 bin 216 TL'lik teklifle kazandı.



BELKO'nun asfalt ekipmanının olmadığı, asfaltla ilgili malzeme üretimi ve altyapısının olmadığı öğrenildi. İhalede asli işi asfalt olan firmaların BELKO'dan daha uygun fiyat vermemesi dikkat çekiyor.







BELKO'nun asfalt işini yapamayacağı için yeniden harekete geçildi. Aynı asfalt için BELKO 8 Temmuz 2021 tarihinde ihale düzenledi. İkinci ihalede de davet usulü yapıldı.



İhaleyi 196 milyon 697 TL veren Makimsan Asfalt kazandı. Oysa aynı şirket birinci ihalede 270 milyon 501 bin 657 TL'lik teklif vermişti. Makimsan ilk ihalede bu düşük bedeli vermekten kaçındı. Tam tersine yüksek teklif verdi. Böylece ilk ihalede BELKO'nun kazanması sağlandı.



DANIŞIKLI İHALE



Danışıklı ihale oyunu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi 64 milyon lira zarar ettirildi. Büyükşehir'in şirketi BELKO'ya ise havadan 64 milyon TL kazandı. Asıl olan ise Ankaralıların parasına oldu. Başkentlilerin 64 milyon TL'si havaya uçtu. Kamu zarara uğratıldı.







YAVAŞ, İHALELERİN AÇIK İHALE USULÜ YAPILMASINI İSTEMİŞTİ



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ihalelerin açık ihale usulüyle yapılması gerektiğini belirterek, 'Zaten eğer bu ihale birine verilmek istenseydi, baştan açık ihale yapılmazdı değil mi?' demişti.



'AÇIK İHALE YAPTIĞIMIZ İÇİN TASARRUF EDİYORUZ'



Mansur Yavaş, 30 Aralık 2019 tarihinde yaptığı açıklamada; 'Diyelim ki bu bardağı satın alıyorsunuz. Buna bir rakam koyuyorsunuz. Biz bunu açık ihale yaptığımız için 6-7'ye yapıyoruz ve tasarruf ediyoruz. Birçok il ve ilçe açık ihale yapmaya başlattı' iddiasında bulunmuştu.







HANGİ HALLERDE PAZARLIK USULÜ İHALE YAPILIYOR?



4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 21. maddesinde hangi özel durumlarda pazarlık usulünün kullanılabileceği detaylı bir şekilde şöyle anlatılıyor: 'Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması..'