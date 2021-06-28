Apple'dan kritik uyarı! 'Ürünleri uzak tutun'

Apple, güncellenen destek belgesi ile, Apple Watch, AirPods ve iPhone 12 gibi modellerin, tıbbi cihazlardan uzak tutulması gerektiğini açıkladı. Açıklamada yer alan ürünlerin listesi şöyle...
iPhone 12 modellerinde yer alan MagSafe mıknatıslarının bazı tıbbi cihazları olumsuz etkileyebileceği ortaya çıkmıştı. Hatta Apple, bu tipteki araştırmalar sonrası kendi internet sitesinde bir uyarı paylaşmıştı. Şirket, bu hafta bir destek belgesini güncelledi ve kalp pili gibi tıbbi cihazlardan uzak tutulması gereken ürünlerin listesini yayımladı.
'MANYETİK GİRİŞİME NEDEN OLABİLİR'
Apple, 'belirli koşullar altında, mıknatıslar ve elektromanyetik alanlar tıbbi aygıtlarda manyetik girişime neden olabilir. Örneğin, implante edilebilir kalp pili ve defibrilatör gibi tıbbi aygıtlar, yakın temas halindeyken mıknatıslara ve telsizlere yanıt veren sensörler içerebilir.' diyor.
KABLOSUZ ŞARJ EDİLİYORSA İSTENEN MESAFE ARTIYOR
Teknoloji devi tıbbi cihazlarla herhangi bir olası etkileşimi önlemek için, aşağıda listelenen ve mıknatıs içeren ürünler ile tıbbi cihazlar arasında güvenli bir mesafe bırakılmasını söylüyor. Apple'a göre bu mesafe 6 inç veya 15 cm'den fazla, cihaz kablosuz olarak şarj ediliyorsa ise 12 inç veya 30 cm'den fazla olması gerekiyor. Apple, belirli yönergeler için bir doktora ve cihaz üreticisine danışmanız gerektiğini ifade ediyor.
İŞTE UZAK TUTULMASI GEREKEN ÜRÜNLER
Buna ek olarak şirket, Apple ürününüzün tıbbi aygıtınızda girişime neden olduğundan şüphelendiğinizde Apple ürününüzü kullanmayı bırakıp doktorunuza ve tıbbi aygıtınızın üreticisine danışmanız gerektiğini belirtiyor.
Bu ürünler ile tıbbi aygıtınız arasında güvenli bir mesafe bırakın:
AirPods ve şarj kutuları
AirPods ve Şarj Kutusu
AirPods ve Kablosuz Şarj Kutusu
AirPods Pro ve Kablosuz Şarj Kutusu
AirPods Max ve Smart Case
Apple Watch ve aksesuarları
Apple Watch
Mıknatıslı Apple Watch kayışları
Apple Watch manyetik şarj aksesuarları
HomePod
HomePod
HomePod mini
iPad ve aksesuarları
iPad
iPad mini
iPad Air
iPad Pro
iPad Smart Cover'lar ve Smart Folio'lar
iPad Smart Keyboard ve Smart Keyboard Folio
iPad İçin Magic Keyboard
iPhone ve MagSafe aksesuarları
Mac mini
Mac Pro
MacBook Air
MacBook Pro
iMac
Apple Pro Display XDR
Beats
Beats Flex
Beats X
PowerBeats Pro
UrBeats3
Ayrıca destek belgesi, bazı diğer Apple ürünlerinin de girişime neden olma olasılığı düşük olan mıknatıslar içerdiğini de söylüyor.