23 Haziran'ın koronavirüs tablosu açıklandı!

2019'un Aralık ayında Çin'in Vuhan kentinden yayılmaya başlayan koronavirüs salgını kısa bir süre içerisinde sınırlarını aştı. Birçok Avrupa ülkesinde görülen koronavirüs 11 Mart 2020 tarihinde Türkiye'de de görüldü. Türkiye salgına karşı başarılı bir mücadele gösterirken, birçok ülkeye de yardımda bulundu.



TAM KAPANMADA VAKA SAYILARI KONTROL ALTINA ALINDI



Koronavirüs salgını birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de etkisini hala sürdürüyor. Özellikle nisan ayında artışa geçen koronavirüs vaka ve vefat sayıları rekor seviyelere ulaşmıştı. Artışların ardından Kabine Toplantısı'ndan tam kapanma kararı çıkmıştı. Türkiye'de 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanan tam kapanma kararı kısa sürede etkisini gösterdi ve veriler aylar sonra en düşük seviyelerini gördü.



1 HAZİRAN'DA NORMALLEŞME ADIMLARI ATILDI



Verilerde yaşanan düşüşün ardından 1 Haziran tarihinde normalleşme adımları atıldı. Düşüş bu süreçte de devam ederken, geçen günlerde az da olsa vaka ve vefat sayılarında bir artış gözlemlendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası yaptığı basın toplantısında 23 Haziran 2021 corona virüsü tablosunu da açıkladı.



Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 192 test yapıldı. 5 bin 809 yeni vaka tespit edildi ve 65 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.









