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Başkan Erdoğan ve Aliyev Suşa beyannamesini imzaladı!

Son dakika bilgisine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Şuşa'da ortak basın toplantısı düzenliyor. Suşa Beyannamesi imzalanıyor... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Azerbaycan halkı adına Başkan Erdoğan'ı Suşa'dan selamlıyorum" dedi. Aliyev, Suşa Beyannamesi'nin yeni işbirliklerinin teminatı olduğunu belirtti.

Güncel / 15 Haziran 2021 Salı 16:08
Başkan Erdoğan ve Aliyev Suşa beyannamesini imzaladı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Şuşa'da ortak basın toplantısı düzenliyor. İki ülke arasında Suşa Beyannamesi imzalandı.

ALİYEV: YENİ İŞ BİRLİKLERİNİN TEMİNATI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 'Azerbaycan halkı adına Başkan Erdoğan'ı Suşa'dan selamlıyorum' dedi. Aliyev, Suşa Beyannamesi'nin yeni işbirliklerinin teminatı olduğunu belirtti.

Aliyev, savunma alanında yeni işbirlikleri olacağını belirtti.

Aliyev, Suşa'dan verilen esajalrın tüm dünyada ses getireceğini söyledi.

Aliyev şunları söyledi: Suşa'da dalgalanan iki bayrak akrdeşliğimizin teminatıdır.

Türkiye'nin desteğini hiç unutmayacağız Karabağ muhaberesi sonrası Ermenistan diz çöktü, teslim oldu.

Türkiye Azerbaycan birliği ebedidir.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bugün farklı bir duygunun içerisindeyiz. Verdiğimiz sözü tuttuk. Karabağ sahiplerinin eline geçmiş oldu.

Bölge inşaallah en kısa zamanda havalimanlarına kavuşacak. İnşa faaliyetlerine desteğimiz devam edecek.

AzerbaycanRecep Tayyip Erdoğan

 
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