Meteoroloji Açıkladı! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Trabzon, Erzincan ve Malatya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Kırklareli, Edirne ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli, Güney Ege kıyıları ile Antalya'nın batı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.Batı Akdeniz'in batı kıyıları ile Ege kıyılarında toz taşınımı bekleniyor.Hava sıcaklığının yurt genelinde artacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise; genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Güney Ege ve Batı Akdeniz'de çok kuvvetli ve fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.Yağışların, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli, Güney Ege kıyıları ile Antalya'nın batı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ile çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Rüzgarın, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Güney Ege ve Batı Akdeniz'de çok kuvvetli ve tam fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kırklareli, Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.ÇANAKKALE °C, 16°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.EDİRNE °C, 18°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.İSTANBUL °C, 17°CÇok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 18°CÇok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Güney ve Kıyı Ege'de kuvvetli, Güney Ege kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Kıyı kesimlerinde toz taşınımı ile beraber rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 14°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.DENİZLİ °C, 20°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.İZMİR °C, 19°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.MUĞLA °C, 18°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz'de kuvvetli, Antalya'nın batı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Batı kıyılarında toz taşınımı ile beraber rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.ADANA °C, 22°CÇok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlıANTALYA °C, 20°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli, batı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.HATAY °C, 20°CÇok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlıMERSİN °C, 22°CÇok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde bölgenin batısı ile gece saatlerinden itibaren (Sivas hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 17°CÇok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 17°CÇok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıKONYA °C, 16°CÇok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıNEVŞEHİR °C, 18°CÇok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıÇok bulutlu, akşam saatlerinde Bolu çevreleri ile gece saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 17°CÇok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıDÜZCE °C, 19°CÇok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 19°CÇok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 14°CÇok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin kıyıları hariç bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 21°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıARTVİN °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç ve yüksek kesimleri yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlıTRABZON °C, 15°CÇok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Erzincan ve Malatya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 11°CParçalı ve çok bulutluKARS °C, 10°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıVAN °C, 9°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 17°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP °C, 17°CÇok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıSİİRT °C, 16°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu