Meteoroloji Açıkladı! Bugün Hava Nasıl Olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1 Nisan Çarşamba gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Marmara, Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Trabzon, Erzincan ve Malatya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Kırklareli, Edirne ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli, Güney Ege kıyıları ile Antalya’nın batı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın ise; Güney Ege ve Batı Akdeniz’de çok kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Batı Akdeniz'in batı kıyıları ile Ege kıyılarında toz taşınımı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklığının yurt genelinde artacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise; genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Güney Ege ve Batı Akdeniz'de çok kuvvetli ve fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli, Güney Ege kıyıları ile Antalya'nın batı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ile çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Güney Ege ve Batı Akdeniz'de çok kuvvetli ve tam fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kırklareli, Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 18°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 17°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 18°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Güney ve Kıyı Ege'de kuvvetli, Güney Ege kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Kıyı kesimlerinde toz taşınımı ile beraber rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 14°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 19°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 18°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz'de kuvvetli, Antalya'nın batı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Batı kıyılarında toz taşınımı ile beraber rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 22°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 20°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli, batı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 20°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
MERSİN °C, 22°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde bölgenin batısı ile gece saatlerinden itibaren (Sivas hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 17°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
KONYA °C, 16°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
NEVŞEHİR °C, 18°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, akşam saatlerinde Bolu çevreleri ile gece saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 17°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 19°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 19°C
Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 14°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin kıyıları hariç bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 21°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç ve yüksek kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
TRABZON °C, 15°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Erzincan ve Malatya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
VAN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 17°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
SİİRT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu