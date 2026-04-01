Sınavlarda Ezber Dönemi Bitti! MEB Yeni Uygulamayı Başlatıyor

Okullarda çocukları ezberci anlayışa iten eğitim şekli ve sınav sistemi değişiyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ölçme ve değerlendirme sisteminde çalışmalar sürüyor. Öğrenciler artık sınavlarda bilgiyi ve beceriyi gerçek hayata nasıl uyarlayacağını yansıtacak.Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın haberine göre Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve ÖSYM iş birliği içinde geliştirilen modelin sahada nasıl işlediğini görmek için 12 ilde geniş çaplı pilot uygulama yapıldı.Toplam 14 bin 556 öğrenci ile gerçekleştirilen pilot çalışmanın sonuçları ve öğrencilerle yapılan sesli düşünme protokolleri değerlendirilerek bir kılavuz hazırlandı. Öncelikli hedef, soru yazarları ve öğretmenlerin TYMM'de yer alan kapsamlı bilgilerini ve ölçme yeterliliklerini artırmak. Böylece bütün eğitim birimleriyle ortak bir anlayış ve uygulama birliği oluşturmak amaçlanıyor. Bu sayede ezberci yaklaşımdan uzaklaşılarak üst düzey düşünme, problem çözme ve beceri transferi gibi yetkinlikler ölçülecek.Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; bakanlık, kılavuzun merkezî sınavlar, ortak sınavlar, okul geneli yazılılar, ders kitapları ve yardımcı materyallerin hazırlanmasında temel kaynak olarak kullanılmasını mecburi hâle getirdi.Bağlam temelli (bilgiyi gerçek hayatı uygun biçimde) sorular, eğitimde son yıllarda daha sık kullanılmaya başlanmış olsa da yeni bir soru türü değil. Bu sorular, öğrencinin metin, problem durumu, veri seti, görsel ya da senaryo gibi anlamlı bağlantıyla karşılaşmasını ve bu bağlantıyı kullanarak karar vermesini, yorum yapmasını, çözüm üretmesini ya da olaya açıklama getirmesini gerektiriyor.Dolayısıyla bağlam temelli sorular çoktan seçmeli, uzun cevaplı, doğru-yanlış, eşleştirme ve kısa cevaplı olabiliyor.