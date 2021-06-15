Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
- Erdoğan ve Aliyev, Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı

- Erdoğan ve Aliyev, Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı

Erdoğan ve Aliyev’in gelişi

Resmi Tören Basın Toplantısı Kültür Başkenti Toplantı Başkent 

-Erdoğan ve Aliyev’in , Şuşa Beyannamesini imzalaması

( ŞUŞA ) ŞUŞA

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Şuşa'da temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Azerbaycan’ın kültür başkenti Şuşa şehrinde resmi törenle karşılanmasının ardından Aliyev ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. İkili görüşmenin ardından basın toplantısı için kameralar önüne geçen Erdoğan ve Aliyev, açıklamalar öncesi Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı. Erdoğan, yarın Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile görüşecek ve Milli Meclise hitap edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Aliyev ile birlikte Bakü Olimpiyat Stadı’nda oynayacak Türkiye-Galler Euro 2020 A Grubu maçını tribünden izleyecek.
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Antalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldıAntalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement