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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO zirvesinde 'istikrar' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İstikrara Katkı' oturumuna video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörün her türlüsüne karşı yürüttüğümüz mücadelede maalesef müttefik ve ortaklarımızdan beklediğimiz destek ve dayanışmayı göremedik. Türkiye, dinamik ekonomisi, güçlü savunma sanayisi, ilkeli dış politikası ve müttefikleriyle iş birliği içinde küresel barış ve istikrara yardımcı olmayı sürdürecektir" dedi.

Güncel / 14 Haziran 2021 Pazartesi 15:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO zirvesinde 'istikrar' mesajı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

Irak'tan Afganistan'a, Kafkaslar'dan Balkanlar'a, Karadeniz'den Akdeniz'e, Afrika'ya kadar istikrarın tesisine yönelik tüm girişimlere öncülük ediyor, katkı sağlıyoruz.

Komşumuz ve müttefikimiz Yunanistan'la diyaloğun canlandırılmasının, ikili meselelerin çözümünün yanında bölgemizin istikrar ve refahına da hizmet ettiğine inanıyorum.

İstikrarın tesisinin önündeki en büyük engellerden biri terördür. Türkiye, NATO ve ilgili tüm uluslararası platformlarda terörle mücadelede ilk safta yer almaktadır.

PKK/PYD'den DEAŞ ve FETÖ'ye kadar birçok terör örgütüyle sınırlarımız içinde ve dışında yoğun bir mücadelenin içindeyiz.

DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan ve gencecik evlatlarını şehit veren tek NATO müttefikiyiz. Sınır ötesi operasyonlarda 4 bine yakın DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdik. Terörün her türlüsüne karşı yürüttüğümüz mücadelede maalesef müttefik ve ortaklarımızdan beklediğimiz destek ve dayanışmayı göremedik.

Suriye, Irak ve Türkiye'de eli masumların kanına bulaşmış terör örgütü elebaşlarının meşru bir aktör gibi en üst seviyede muhatap alındığına, desteklendiğine şahit olduk.

Türkiye, NATO'nun güncel tehditlere adaptasyonu için aktif rol oynamaktadır. Türkiye, dinamik ekonomisi, güçlü savunma sanayisi, ilkeli dış politikası ve müttefikleriyle iş birliği içinde küresel barış ve istikrara yardımcı olmayı sürdürecektir. Bu zorlu süreçte dayanışma ve işbirliği içinde hareket etmenin önemine bir kez daha dikkat çekmek istiyorum.

Yunanistan

 
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