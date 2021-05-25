Skandal ortaya çıktı! İBB'nin borcu 1 yılda yüzde 40 artmış

İBB Meclisi mayıs ayı ilk toplantısını yeniden Meclis 1. Başkanvekili seçilen Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirdi.



Toplantıda Denetim Komisyonu Raporu okundu:



* 2020'de Taşıt kiralama gideri 222 milyon 480 bin TL oldu. 2019'da 152 milyon 44 bin TL idi. Yüzde 46,32 artış yaşandı.



* Toplam bütçe giderlerinin 969 milyon 109 bin TL'sini faiz giderleri oluşturdu. Bu kalemde 2019'a oranla 2020'de yüzde 19,88 artış gerçekleşti.



* 2019'da 30 milyar 859 milyon TL olan borcu 2020'de 43 milyar 403 milyon TL'ye yükseldi. Toplam borç 2019'a kıyasla 2020'de yüzde 40,6 oranında arttı.