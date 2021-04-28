Gezi Parkı davasında flaş gelişme: Kavala dosyasıyla birleşecek

Gezi Parkı davasında İstanbul Beşiktaş'ta Başbakanlık ofisini basmaya çalışan 35 kişilik gruba, 'darbeye teşebbüs' ve 'izinsiz gösteri' suçlarından beraat kararı veren mahkemenin kararı, Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Ulaştığı bozma ilamında, 35 sanığın yargılandığı dosyanın Kavala dosyasıyla birleştirilerek yeniden yargılanmalarına hükmetti.



28 Mayıs 2013'de Taksim Gezi Parkı bahanesiyle başlayan olaylar sırasında, Beşiktaş'taki Başbakanlık çalışma ofisini işgal etmeye çalıştıkları belirlenen 35 sanık Gezi eylemlerinde 'Hükümeti yıkmaya teşebbüs' suçlamasıyla İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmış, sanıklar, darbeye teşebbüs ve izinsiz gösteri suçlarından beraat etmişti.



Dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili Mehmet Akif Ekinci, sanıklar hakkında 'darbeye teşebbüs' ve 'örgüt kurmak' suçlarından verilen beraat kararına itiraz etmişti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, temyize gelen dosyadaki beraat kararlarının bozulmasına hükmetti.



Yargıtay ilamında, sanıklardan Cem Yakışan ve Numan Bülent Ergenç'in kitleyi harekete geçirdiği, Gezi Parkı'na yönlendirdiği, kitlenin fiilen eyleme katılmasını sağlamaya çalıştıkları, diğer sanıklarla irtibat kurarak eyleme aktif olarak katılım sağlamaya çalıştıkları kaydedildi.



ŞOK TAPELER BOZMA KARARINDA YER ALDI



Sanıkların iletişimlerine ilişkin tape dökümlerine de yer verilen kararda 35 kişi arasında, 'Park mark benim umurumda değil, bana ne. Yemişim AVM'sine de, Gezi Parkı'nı da ağacını da. İhtilal başladı. Bu hükümeti düşüreceğiz. Hergün savaş, her gün direniş, Kemalist memalist ... Abi yaksınlar, kaos var kaosa gidiyoruz, Başbakanlık konutuna saldırı olacak bugün.



Bu bir iç savaşa dönüşebilir. Polise güçlü saldıralım, ses getirecek bir şeyler yapmamız lazım. Gösterilerde ölen kişi olursa toplumsal refleksin çok daha fazla artacağı' şeklindeki görüşme içerikleri bulunduğu belirtilerek sanıkların ülkede otorite zaafı oluştuğu görünümü yaratmak için ofisi işgal etmeye çalıştıkları, Ankara'daki Başbakanlık ofisini de ele geçirmeleri için teşvik ettikleri belirtildi.



KAVALA DOSYASIYLA BİRLEŞTİRİLSİN



Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 35 kişilik grubun Beşiktaş ilçesinde bulunan Başbakanlık Çalışma Ofisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi binalarına yönelik taşlı-molotoflu saldırılar gerçekleştirdiği, Anayasa Mahkemesi'nin de Gezi olaylarıyla ilgili belirttiği İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Mehmet Osman Kavala dosyasıyla 35 kişilik grubun dosyasının birleştirilmesi gerektiği vurgulandı.



Yargıtay, olaylara ilişkin MOBESE, kamera kayıtları, televizyonlardan elde edilebilecek görüntü ve kayıtlarının temin edilerek, görüntü ve kayıtların sanıklara ait olup olmadığına yönelik Adli Tıp, TRT, TÜBİTAK gibi kurumlardan rapor aldırılması kaydedildi.