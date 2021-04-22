Darbe imalı bildiri yazan 104 amiral hakkındaki soruşturmada flaş gelişme!

'Montrö Bildirisi' soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan 7 şüpheliden 6'sı savcılık sorgularının ardından, adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden emekli Amiral Işık Biren, sağlık sorunları nedeniyle ifade vermeye gelmedi.



Emekli amiraller Ali Yüksel Önel, Nurhan Kahyaoğlu, İlker Güven, Alper Çetin Tezeren, Osman Metin Açımuz, ile Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TUSED) Genel Başkanı Emekli Tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan yurtdışı ve bulunduğu ili terketmeme adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.