Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ortak basın toplantısı düzenledi.



'UKRAYNA'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE ÖNEM VERİYORUZ'



Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:



Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenskiy'i ülkemizde ağırlamaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Kendilerine bir kez daha şahsım ve heyetim adına sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum. Konsey toplantısı vesilesiyle yayınladığımız ortak bildiride de vurguladığımız üzere stratejik ortaklığımızı daha da tahkim ettik. Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi etraflıca ele aldık. Türkiye olarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini güçlü bir şekilde savunduk.



Kırım'ın ilhakını tanımama yönündeki prensip kararımızı bir kez daha teyit ettik. Ukrayna'nın uluslararası toplumu Kırım konusunda bir araya getirmeyi hedefleyen girişimi Kırım Platformu'nu desteklediğimizi belirttik. Bu girişimin Kırım Tatarları dahil olmak üzere tüm Kırım halkları, Kırım ve Ukrayna'nın geneli için olumlu neticelere vesile olmasını arzu ediyoruz. Ana vatanlarını terk etmek zorunda kalan Kırım Tatarı kardeşlerimizin hayat standartlarının iyileştirilmesi bizim için tarihi ve insani bir mesuliyettir.



KONUT VE CAMİ PROJESİ



Ukrayna ile bu konuda da fikir birliği içerisinde olduğumuzu görmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Kırım Tatarı soydaşlarımız için konut ve cami inşası projelerimiz mevcuttur. Konut projesine ilişkin olarak az önce ilk somut adımı atmış olduk. Cami projesinde de yakın zamanda ilerleme kaydetmeyi ümit ediyoruz.



'KARADENİZ BARIŞ VE HUZUR DENİZİ OLMALI'



Karadeniz'in bir barış ve huzur denizi olma konusunda kararlılığımız devam etmektedir. Ortak coğrafyamızda gerilimin artmasını arzu etmiyoruz. Ukrayna'nın doğusundaki güncel duruma ilişkin fikir alışverişinde bulunduk.



'DONBASS'TAKİ SORUN DİPLOMATİK YOLLARLA ÇÖZÜLMELİ'



Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve barışçıl, diplomatik yöntemlerle çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Son dönemde sahada gözlemlediğimiz endişe verici durumun son bulmasını, ateşkesin sürmesini, sorunun diyalog yoluyla çözülmesini temenni ediyoruz. Bu hususta gereken her türlü desteği vermeyi hazırız. AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu, Donsbass'ta ateşkesin devam etmesi için üstlendiği görevi sürdürüyor ve sürdürmelidir. Kriz Ukrayna'nın toprak bütünlüğü bozulmadan çözülmeli.



Misyonun herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan görevini yerine getirmesini önemsiyoruz. Gerekli şartların sağlanması, meselenin barışçıl yollardan çözümü için zaruridir. Bu konuda herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir.



İŞBİRLİĞİMİZ ÜÇÜNCÜ ÜLKELERE KARŞI BİR GİRİŞİM DEĞİLDİR



Ukrayna ile ilişkilerimizde savunma sanayi bir diğer önemli boyutu teşkil ediyor. Dışişleri ve Savunma Bakanlarımızın katılımıyla 2+2 formatında yeni bir platforma istişareleri başlattık. Bu şekilde ülkelerimiz arasındaki eş güdümü pekiştiriyoruz. İş birliğimiz hiçbir suretle üçüncü ülkelere karşı bir gerilim değil.



10 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ HEDEFİMİZ VAR



Serbest Ticaret Anlaşmasını da imzalayarak 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize en kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum.



Bugün değerli dostumla turizmi de ele aldık. Türk ve Ukrayna vatandaşları, sadece kimlik kartlarıyla birbirlerini ziyaret edebiliyor. Güvenli Turizm Sertifikası ile misafirlerimizi risklerden arındıracak bir sistem geliştirdik.



Değerli dostum Sayın Zelenskiy ve heyetine teşekkür ediyorum.'



