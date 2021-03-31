İstanbul'da nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın paçavrasını açan kalleşler paketlendi!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Mart'ta Yenikapı'da düzenlenen nevruz etkinliğinde, yüzlerini kapatarak terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açtığı iddia edilen 9 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



6 İLÇEDE EŞ ZAMANLI OPERASYON



Soruşturma kapsamında 6 ilçede eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.



PKK yandaşları Diyarbakır'da teröristbaşının paçavrasını açmıştı...



Adreslerde yapılan aramalarda, örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.



Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürerken 4 zanlının yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.