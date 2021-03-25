Eski eşini döven İbrahim Zarap hakkında iddianame hazırlandı

Türkiye'nin günlerce konuştuğu şiddet olayında gelişme yaşandı....



Samsun'da 6 Mart'ta İbrahim Zarap isimli şahıs, kendisinde kalan kızlarını teslim etmek için 3 sene önce boşandığı eski eşi Emriye Metegül'e tekme- tokat saldırdı.



Zarap'ın, yere yığılan Metegül'ü dövdüğü anlar, o gün çevredeki evlerden birinde yaşayan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.



Vatandaşların müdahale ettiği İbrahim Zarap, gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



'SİNİR KRİZİ GEÇİRDİM'

Emriye Metegül ise ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Adliyeye sevk edilen İbrahim Zarap ifadesinde, eski eşinin kızını bir daha göstermeyeceğini söyleyince bir anda gözünün döndüğünü ve sinir krizi geçirdiği şeklinde savunma yaptı.



CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda şüpheli Zarap olaydan sonra kendisini durdurmak için müdahale eden kişilerden şikayetçi olduğunu söyledi. Zarap ‘Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.



18 YIL HAPİS

İbrahim Zarap hakkında, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla iddianame hazırlanarak Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.



Zarap için 18 yıl hapis talep edilirken mahkeme iddianameyi kabul etmesinden sonra dava açılarak, duruşma günü belirlenecek.