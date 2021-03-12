Lise müdür yardımcısından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a hakaret! Soruşturma başlatıldı!

Diyanet İşleri Bakanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a hakaret eden Yılmaz Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Cavit Kırcı hakkında soruşturma açıldığı öğrenildi.



Prof. Dr. Ali Erbaş, 6 Mart 2021 tarihinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi, dinleniyorum. Hafif atlatmak nasip olur inşallah, dualarınızı bekliyorum. Bu vesileyle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, tüm hastalara Allah'tan acil şifalar dilerim" ifadelerini kullanmıştı.



AHLAKSIZ SÖZLER



Sabah'ın haberine göre, Balıkesir'in Edremit ilçesindeki bir okul müdür yardımcısı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a hakaret etti. Önder Özcan adlı kişi, sosyal medya hesabından, "Rabbim size hiç çektirmeden yanına alsın. Tez zamanda hurilerinize kavuşursunuz" ifadelerini kullandı ve Ali Erbaş'a hakaret etti.







VESAYETİN PARAMİLİTER ZİHNİYETİNDEN ERBAŞ'A HAKARET



Yılmaz Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Cavit Kırcı da, Önder Özcan'ın söz konusu yorumuna, "Şimdi bu dua mı değil mi? Bilemedim?" ifadelerini yazdı ve gülümseme işareti yaparak Ali Erbaş'a hakaret etti.



SORUŞTURMA AÇILDI



Yaşanan gelişmeler üzerine Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Yılmaz Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Cavit Kırcı hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi. Ayrıca Edremit Kaymakamlığı'nın da olayı takip ettiği belirtildi.