Belçika Polisi’nin işkencesi belgelendi!

Akıllara durgunluk veren olay Brugge'un turistik alanlarından biri olan Koningin AstridPark'ta meydana geldi. Teoman Demets (22) ve kardeşi Tarkan Demets (18) İngiltere'den gelen arkadaşlarıyla gezerken yanlarına iki polis geldi. Polisler gençlerden kimliklerini göstermelerini istedi. İtiraz etmeden kimliklerini gösteren Demets kardeşlerin daha sonra üzerindeki eşyaları kontrol edildi. Herhangi bir şekilde bir şey bulamayan polis bu sefer iki kardeşe hakaretler yağdırdı. Durumu anlama çalışan kardeşlerden Tarkan Demets, kendilerini güvende olmadığını anlayınca cep telefonuyla polislerin yaptıklarını kayıt altına aldı. Bunu gören polisler Tarkan Demets'in eline sert bir şekilde vurarak telefonunu izinsiz bir şekilde aldı. Bu sırada ayağı kayan kadın polis yere düştü. Telsizden “polise saldırı var” diyerek anons yapan diğer polis bir anda en az 15 polisi oraya çağırdı. Durumun ne olduğunu dahi sormayan ve olay yerine sonradan gelen polisler bir anda Tarkan ve Teoman kardeşleri dövmeye başladı. Neye uğradıklarını anlamayan Demets kardeşleri yumruk ve tekme darbeleriyle yere düşüren polisler yaklaşık 20 dakika boyunca onları betonda kafalarına tekmeyle basarak kelepçeli halde tuttu. Olay sırasında yaralanan kardeşler daha sonra o halde karakola götürüldü…



Ayaklarında, bacaklarında ve vücudunun değişik yerlerinde darp izleri olan kardeşlerden küçük olanı hiçbir şey olmamış gibi 5 saat sonra serbest bıraktılar. Ancak 22 yaşındaki ağabeyi Teoman Demets yaralı halde 22 saat boyunca, işkence görmeye devam etti. Kendisine hakaretler edildiğini 18 saatin ardından sağlık ekiplerinin çağırıldığını söyleyen Teoman Demets ailesinin konudan haberdar olmasından sonra avukatının karakola gelmesiyle serbest bırakıldı. Vücudunun hemen hemen her noktasından ağır darbeler alan Teoman Demets 5 günlük iş görmezlik raporu aldı.



Konuyla ilgili konuşan Tarkan ve Teoman Demets kardeşler “bizim suçumuz neydi? Biz ne yaptık da bize bu şekilde işkence yapıldı? Bunu hala anlamıyoruz” dedi.



Tarkan ve Teaoman Demets'in annesi Gönül Demets de çocuklarına yapılan bu işkencelerin hesabını hukuk çerçevesinde soracaklarını söyledi. Anne Demets, “benim çocuklarım hiçbir suçu olmadan polisin işkencesini yaşadı. Daha önce böyle olaylar duyuyorduk ama inanmak istemiyorduk. Artık net olarak şunu söyleyebilirim: Polis işkence yaptı. Eğer çocuklarım o videoları çekmeseydi şu an biz hakkımızı arayamazdık” dedi.



Konuyla ilgili duyarlı herkesin desteğini beklediklerini söyleyen Gönül Demets “biz Belçika'yı seviyoruz ama işkencecileri sevmiyoruz” ifadelerini kullandı…