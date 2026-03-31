Özel'den Gece Yarısı Dikkat Çeken Adım! Kılıçdaroğlu Ve Kaftancıoğlu Hamlesi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisindeki yolsuzluk ve rüşvet skandallarını savunmaya devam ederken, parti içinde yürüttüğü kavgadan da geri durmuyor.1 Nisan'da CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılanmasına Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.Duruşmanın önceki celsesinde mahkeme, dosyanın, savcının görüşü doğrultusunda 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasına bakan mahkemeye muvafakatname yazılarak İstanbul'daki dosyayla birleştirilmesinin talep edilmesine karar vermişti.İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara'da süren CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin davanın 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasıyla birleştirilmesi talebine muvafakat vermemişti.CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın vekilleri parti içerisinde pasifize etme girişimleri bilinirken, şaibeli kurultay davası öncesi dikkat çeken bir hamle geldi.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gece yarısı 2.4 milyon takipçisi bulunan kişisel Instagram hesabından Kemal Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu'nu takipten çıkardı.Özel, Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'na gece gösterdiği tavrın sosyal medyada konuşulmasının ardından ikiliyi yeniden takibe aldı.'CHP kirliliği kabul etmez' diyen Kemal Kılıçdaroğlu şaibeli kurultay ile ilgili olarak, 'Bir şey varsa, kesinlikle partinin kirlilikten arınması gerekir. Ben yıllarımı CHP'ye vermişim, kirliliği asla kabul etmeyen, karşısında duran, bizim bazı belediye başkanlarımız kirliliğe bulaştığında hemen partinin dışına çıkarttık. Kurultayın şaibesini bilmiyorum. Elimde bir şey yok. Bunu söyleyen kişi bir partinin genel başkanı ve cumhurbaşkanı. Bu ağır bir suçlamadır. Bu bireysel bir olay değildir. Bireysel pencereden bakarsanız bu yanlıştır. Bu partinin kimliği, kuruluş felsefesi çerçevesinde ele alınması gereken bir olaydır. Şikayetler geliyor ama bu farklı bir şeydir. Bugüne kadar yapılan hiçbir kurultayda CHP bu suçlamayla karşı karşıya kalmamıştır. İlk kez 4-5 kez söylenmesine karşı yönetim sessiz kalıyor. Derhal çıkıp açıklama yapmaları gerekiyor.' sözlerini kullanmıştı.