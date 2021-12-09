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Yılbaşı Hindi Fiyatları Ne Kadar? Yılbaşı Hindi Tarifi

yılbaşının yaklaşmasıyla beraber en çok merak edilenlerden biri de yılbaşı hindi fiyatları oldu. Peki, yılbaşı hindi fiyatları ne kadar? Yılbaşı hindi tarifi nasıl yapılır? Hindi kaç kalori? İşte merak edilenler...

Ekleme: 9.12.2021 - 09:46 Güncelleme: 9.12.2021 - 09:50 / Editör: Ozge Selin
Yılbaşı Hindi Fiyatları Ne Kadar? Yılbaşı Hindi Tarifi
Yeni yılın yaklaşmasıyla beraber birçok kişi yılbaşında yapılacak tarifleri araştırıyor. En çok merak edilenler arasında ise yılbaşında oldukça gelenekselleşmiş olan yılbaşı hindi tarifi yer alıyor. Bu sebeple internette en çok aratılanlar arasında yılbaşı hindi tarifi ve yılbaşı hindi nasıl yapılır sorusu yer alıyor. Sevdikleriyle yeni yılın gelişinin kutlamak ve güzel bir akşam yemeği yemek isteyen kişilerin merak ettiği bir diğer konu ise yılbaşı hindi fiyatları oluyor. Yılbaşı hindi fiyatları ve yılbaşı hindi tarifi için haberimizin detaylarını takip edebilirsiniz.


Yılbaşı Hindi Fiyatları Ne Kadar?


Yeni yılın gelmesiyle beraber birçok kişi yılbaşı hindi fiyatları hakkında araştırma yapmaya başladı. Yeni yılın gelişini sevdikleriyle ve güzel bir akşam yemeğiyle kutlamak isteyenler yılbaşı hindi fiyatları ne kadar sorusuna cevap arıyor. Hindi fiyatlarının geçtiğimiz sene 200 lira civarında olduğu biliniyordu. Bu sene ise hindi fiyatları 300 liralara çıkmış durumda. Hindi etinin 1 kilosu ise 45-50 TL arasında değişiklik gösteriyor. Marketlerde ise hindiler yavaş yavaş yerini almaya başladı. Bolca markasına ait hindinin 1 kilogramlık fiyatı 43,90 TL’den satılıyor. Pınar markasına ait hindi ise yine aynı şekilde 1 kilogramlık bütün paketlerde 100 TL’den satılmaya başlandı.

Yılbaşı Hindi Fiyatları Ne Kadar?


Hindi Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?


Birçok kişi yılbaşının yaklaşması sebebiyle hindi hakkında araştırma yapıyor. Bu sebeple en çok aratılan sorulardan biri de hindi alırken nelere dikkat edilmeli sorusudur. Hindi alırken kanatlarının altına bakmak büyük önem taşır. Eğer bu bölgeler sarıysa hindinin daha yağlı ve lezzetli olduğu anlaşılacaktır. Ayrıca tüy olmaması gerektiği de iyi bir hindi olduğunu gösteren detaylar arasında yer alıyor. İyi bir hindi için kanatlarının altında yağ olup olmadığına bakmak oldukça işinize yarayacaktır.

Yılbaşı Hindi Tarifi


Yılbaşında güzel bir akşam yemeği yemek istiyorsanız yılbaşı hindi tarifi yaparak lezzetli bir sofra hazırlayabilirsiniz. Yılbaşında gelenekselleşmiş yılbaşı hindi tarifi için birçok kişi araştırma yapıyor. Hindinin 1 gün önceden marine edilmesinin ardından tarife başlanabilir. Krema, soğan, havuç, pırasa, kekik ile hindinin içi doldurulur. Hindinin bulunduğu tepsiye sebzeler konularak fırına verilir. 180 derecede iyice kızarana kadar pişmesi gerekir. Ardından üzerini kapatarak içinin de iyice pişmesini sağlayabilirsiniz.


Yılbaşı Hindi Fiyatları Ne Kadar?

Hindi Kaç Kalori?


Yılbaşında güzel bir akşam yemeği yerken aynı zamanda kilosuna dikkat etmek isteyen kişiler de hindi kaç kalori sorusuna cevap arar. Hindi sağlığa olan faydalarıyla ve içindeki vitamin ve mineraller sayesinde birçok kişi tarafından tercih edilen et çeşitlerindendir. Hindinin 1 porsiyonluk miktarında ise yaklaşık 160 kalori bulunur. Protein açısından oldukça faydalı olan hindi kilo kontrolü sağlamanızda da faydalı olabilir. Sebzelerle destekleyerek akşam yemeği olarak tercih etmeniz oldukça sağlıklı bir seçim olacaktır. Uzun sürede sindirilmesi de tokluk sağlamasına katkıda bulunur. Bu sebeple aşırıya kaçmadan ve porsiyon kontrolü sağlayarak hindiyi gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.

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