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Almanya’da Kovid-19 aşısı skandalı! Yanlışlıkla çocuklara...

Almanya’nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Olpe bölgesindeki bir aşı merkezinde çok sayıda çocuğa, ülkedeki Daimi Aşı Komisyonu (STIKO) tarafından 5-11 yaş arası için izin verilen BioNTech-Pfizer yerine 30 yaş altı için tavsiye edilmeyen Moderna aşısının uygulandığı bildirildi.

Ekleme: 20.12.2021 - 14:26 Güncelleme: 20.12.2021 - 14:36 / Editör: Ozge Selin
Almanya’da Kovid-19 aşısı skandalı! Yanlışlıkla çocuklara...Olpe Bölge Yönetimince yapılan açıklamada, çocuklara 'yanlışlıkla' BioNTech yerine Moderna aşısının yapıldığı, durum fark edildiğinde hemen ilgili velilerin bilgilendirildiği belirtildi.

Velilere Moderna aşısının çocuklara da uygulanması konusunda Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) başvurunun yapıldığının söylendiği aktarılan açıklamada, Moderna aşısı uygulanan çocuklarda aşı merkezinden ayrılana kadar yan etki görülmediği kaydedildi.

Almanya’da Kovid-19 aşısı skandalı! Yanlışlıkla çocuklara...

Açıklamada, velilerin talebiyle polise şikayette bulunulduğu belirtildi. Tam olarak kaç çocuğa aşı uygulandığının henüz bilinmediği belirtilen açıklamada, olayın aydınlatılması için çalışmaların başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

STIKO, 9 Aralık'ta BioNTech-Pfizer'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının, risk grubunda olan 5-11 yaşındaki çocuklara uygulanmasını tavsiye etti.

Almanya’da Kovid-19 aşısı skandalı! Yanlışlıkla çocuklara...

Avrupa Birliği'nde (AB) 12 yaşın üzerindeki kişilere uygulanması için onay alan Moderna aşısı kalp kası iltihaplanma riski nedeniyle Almanya'da 30 yaşın altındakilere tavsiye edilmiyor.
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