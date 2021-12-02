Belarus-Polonya sınırındaki göçmen çocuklar için boya festivali

Çoğunluğu Irak'tan vize alarak Belarus'a gelen, bu ülkeden de Polonya'ya geçmeye çalışan göçmen ailelerin çocukları için boya festivali düzenlendi. Çocukların çoğu hayallerindeki evleri çizdi.

Belarus-Polonya sınırındaki Avrupa'ya göçme arayışındaki kişiler, sınır bölgesindeki kapalı alanda bekleyişlerine devam ediyor.GÜNLERDİR BEKLİYORLARBelarus'un Grodno şehrindeki sınır boyunda, çoğunluğu Irak'tan vize alarak Belarus'a gelen, Avrupa'ya göçme arayışıyla bu ülkeden de Polonya'ya geçmeye çalışan kişiler, kendileri için ayrılan lojistik merkezindeki kapalı alanda günlerini geçiriyor.ÇOCUKLARIN BOYA FESTİVALİAilelerin çocukları için boya festivali düzenlendi.Çocuklara sağlanan kağıt, boya ve araç gereçlerle hayallerini çizmesi istendi.HAYALLERİ ÇATISI OLAN BİR EVÇocukların büyük bir bölümünün ev çizmesi dikkatlerden kaçmadı.