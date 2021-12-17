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Ben Aldırma Ameliyatı Nasıl Yapılır? Ben Nasıl Aldırılır?

Ben aldırmak isteyen birçok kişi konu hakkında endişeleniyor. Bu sebeple ben aldırmak zararlı mı sorusuna cevap arıyor. Peki, ben aldırmak zararlı mı? Ben aldırmak ne kadar sürer? Ben aldırma işlemi nasıl yapılır? İşte detaylar...

Ekleme: 17.12.2021 - 16:41 Güncelleme: 17.12.2021 - 16:44 / Editör: Ozge Selin
Ben Aldırma Ameliyatı Nasıl Yapılır? Ben Nasıl Aldırılır?
Ben aldırmak isteyen birçok kişi konuyla ilgili olarak ben aldırma nasıl yapılır ve ben aldırma ameliyatı nasıl yapılır sorularına cevap arıyor. Birçok kişi yüzündeki veya vücudundaki benlerden rahatsız olarak konu hakkında araştırmalarda bulunuyor. Bu sebeple en çok aratılanlar arasında ben aldırma ameliyatı nasıl yapılır ve ben aldırma ameliyatı ne kadar sürer sorusuna cevap arıyor. Ben deride melanin adı verilen maddenin ortaya çıkmasıyla oluşur. Bu siyah noktalar farklı büyüklüklere sahip olması sebebiyle kimi zaman birçok kişi tarafından rahatsız edici olarak bulunabilir. Bazı insanlara daha güzel bir ifade katsa da benlerini istemeyen kişiler ben aldırma ameliyatı hakkında birçok detayı araştırıyor. Bu kapsamda sık sık aratılanlar arasında ben aldırma işlemi ne kadar sürer sorusu yer alıyor. Ben aldırma ameliyatı nasıl yapılır ve ben nasıl aldırılır sorularına cevap almak ve konu hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

Ben Aldırma Ameliyatı Nasıl Yapılır?


Benlerinden rahatsız olan birçok kişi konu hakkında araştırmalarda bulunuyor. Bu sebeple sık sık aratılan sorular arasında ben aldırma ameliyatı nasıl yapılır ve ben aldırma işlemi ne kadar sürer soruları yer alıyor. Ben aldırma ameliyatı lokal anestezi ile yapılan oldukça kolay işlemler arasında yer alır. Bu sebeple istemediğiniz bölgedeki benler için bir dermatolog veya plastik cerraha randevu alrak bu işlemin gerçekleşmesini sağlayabilirsiniz. Lokal anestezi uygulanması bu açıdan oldukça büyük avantaj sağlar. Ben aldırma ameliyatında nevüs kökü alınarak dikiş atılır. Alınan parça ise patolojiye yollanır. Ben aldırma ameliyatının mutlaka alanında uzman bir plastik cerrah tarafından gerçekleştirilmesi gerekir.


Ben Aldırma Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Ben Aldırma Ameliyatı Zararlı Mı?


Ben aldırma ameliyatının zararlı olup olmadığı oldukça tartışılıyor. Ben aldırmak zararlı mı sorusu sık sık sorulur. Bu kapsamda birçok kişi ben aldırmanın kansere neden olabileceğini düşünür. Fakat bu düşünce oldukça yanlıştır. Dermatoloji Uzmanı Dr. Fatma Yıldız tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

“Kesinlikle benleri aldırmak zararlı değildir. Fakat hangi benin, nasıl alınacağına mutlaka uzman doktor karar vermelidir.
Öncelikle benin iyi huylu mu, kötü huylu mu olduğu tespit edilmelidir. Bunun için dermatoskop denilen özel cihazlarla beniniz incelenir. İyi huylu olduğuna emin olunursa, ben cerrahi olarak veya lazer ile alınabilir. Eğer kötü huylu olduğu konusunda bir şüphe varsa doktorunuz kesin tanı için önce biyopsi önerebilir. Biyopsi ile kesin tanı koyduktan sonra benin alınması daha uygun olur. Görüldüğü gibi kötü huylu benlerin de alınması gereklidir. Yani halk arasında kötü huylu benler alınmaz inanışı doğru değildir. Tabi ki kötü huylu benleri alınması çok daha zor bir işlemdir. Öncelikle daha ileri incelemeler yapılmalıdır.
Benin iyi huylu olduğuna emin olduktan sonra almak çok kolaydır. Lokal anestezi yeterli olur. Cerrahi olarak yani keserek alınabileceği gibi lazer ile alınabilir.”



Ben Aldırma Ameliyatı Zararlı Mı?


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