CHP'li başkanların koltuk sevdası hizmeti unutturdu! İşçiler isyan etti

Cumhuriyet Halk Partisi'nin halktan uzak siyasetine karşı 'değişim' diyerek umut olmak için hareket başlatanlar bir önceki başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla aynı çukura düştü.Millet İttifakı'na adaylık dayatması yaptığı için rafa kaldırılan Kılıçdaroğlu gibi koltuk sevdasına düşen yeni CHP aktörlerinin koltuk kavgası kızıştı.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun etrafında dönen para sayma skandalının gölgesinde delege satın alma iddialarıyla yapılan seçimle CHP'nin başına geçen Özgür Özel, partinin üzerindeki ağırlığını giderek artıran Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinden çıkmak için meydanlarda 'erken seçim' naraları atmaya başladı.Özer 'Ben CHP'ye hakimim' imajı vermeye çalışırken söz geçiremediği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Esenyurt Belediyesi'ne terör soruşturması üzerinden siyasi rant peşine düştü.İmamoğlu'nun Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde yaptığı konuşma, kendisine siyasi alan açmanın ötesinde partisinin genel başkanına da 'Sen çekil, ben başa geçeceğim' mesajıydı.İmamoğlu'nun siyasi rant için boş naralar attığı saatlerde CHP'li Kartal Belediyesi işçilerinin ücret anlaşmazlığı yüzünden greve başlaması manidardı. Kartal'da hizmetsizlik yüzünden biriken çöp dağları vatandaşı bezdirdi.Grevdeki işçiler isyan etti. İşçiler, 'Sanat etkinlikleri için büyük bütçeler ayıran belediyemiz, sıra bizim maaş ve mesailerimize gelince bütçe yok diyor. Belediyeler bizim emeğimizi görmezden geliyor. Kartal Belediyesi'nde CHP İlçe Kongresi'nde delegelerin Ekrem İmamoğlu'na yakın ilçe başkanı adayına oy vermeleri karşılığında her delegenin 2 yakınını belediyede işe alma vaadi verdi. Bu şekilde 250'ye yakın işçi işe alındığı' dedi.İşçiler, seçim döneminde işe alınanlarla Kartal Belediyesi'nin işçilere hak ettikleri ücreti veremez hale getirildiği kaydetti.Çöp dağlarının yükseldiği bir diğer ilçe olan Maltepe Belediyesi'ndeki işçilerin grevi de çöplerin birikmesine neden oldu. İlçenin birçok noktasında toplanmayan çöpler dağ gibi yükseldi. CHP'nin yönettiği Bayrampaşa Belediyesi'nde de dün grev başlatılırken Maltepe, Kadıköy, Ataşehir'de de önümüzdeki günlerde belediye çalışanları iş bırakacak.İBB araçlarında ihmal ve bakımsızlıktan meydana gelen kazalara önceki gün yokuştan aşağı kayarak 10 araca çarpan ve 5 kişinin de yaralanmasına neden olan İSTAÇ aracının da eklenmesi cabası.İmamoğlu bir yandan da sessiz sedasız İstanbullara sattığı Hamidiye damacana suyuna bir kez daha zam yaptı. 85 liralık su 100 lira oldu.Öte yandan CHP'nin tüzük kurultayında İmamoğlu'nun uzunca bir süre konuşturulmasına sitem eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aklı da o günden bu yana koltukta.Ankara'nın her ilçesinden her gün yağan yüzlerce şikâyete gözlerini kapayan Yavaş, CHP'nin başkan adayı olmak için lobi yürütüyor. Yavaş'ın Ankara'nın hizmet eksikliğini örtbas etmek için Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde sahne alması için Ebru Gündeş'e 69 milyon lira ödediğinin ortaya çıkması da vatandaşı isyan ettirdi.