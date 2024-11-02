Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğusu ile Zonguldak, Bartın, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari çevreleri ile Sakarya ve Düzce'nin kuzey kesimleri, Hatay'ın güney kesimleri, Kastamonu'nun kıyı ilçeleri ve Diyarbakır'ın doğu kesimlerinin yağmur​ ve sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Kuzey kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus​, yer yer sis​ bekleniyor.SICAKLIK ARTACAKHava sıcaklığının genellikle mevsim normalleri civarında, kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın da genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde doğu ve güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Sakarya'nın kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.EDİRNE °C, 24°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 19°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 22°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 22°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 19°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 25°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 22°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 26°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Hatay'ın güney kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 30°Cz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluANTALYA °C, 28°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 27°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra güney kesimleri sağanak yağışlıMERSİN °C, 29°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 19°CParçalı ve az bulutluÇANKIRI °C, 20°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 20°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 18°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın çevreleri ile Düzce ve Kastamonu'nun kuzey ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 19°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak yağışlıSİNOP °C, 21°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.AMASYA °C, 21°CParçalı ve çok bulutluARTVİN °C, 19°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 23°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 19°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve az bulutlu, zamanla güneyi parçalı bulutlu, Hakkari, Şırnak, Öuş ve Bitlis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 15°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 14°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 20°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 14°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 24°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu doğu ilçeleri sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 24°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlıSİİRT °C, 22°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 24°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı