MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür'den CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'na sert tepki: HDP’ye bedel ödüyor!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Ekrem İmamoğlu'nun PKK, FETÖ, DHKP-C veMLKP ile bağlantılı isimleri İBB'de işe aldığı ortaya çıkmıştı.Yaşanan gelişmelerle ilgili özel açıklamalarda bulunan MHP İstanbul İl Başkanı Birol GürCHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun terörün siyasi ayağı HDP'ye büyük bir bedel ödediğinibelirtti. Gür, 'Seçimlerden önce HDP ile ittifak yapılanşehirlerde bu endişemizi dile getiriyorduk.' dedi.İşte Birol Gür'ün yaptığı açıklamalardan başlıklar:SEÇİMLERDEN ÖNCE UYARDIKSeçimlerden önce HDP ile ittifak yapılan şehirlerde bu endişemizi dile getiriyorduk. 31 Mart2019'da HDP örtülü, İyi Parti tamponlu bir seçim yaptık. Ekrem İmamoğlu bugün HDP'yebüyük bir bedel ödüyor İYİ Parti'nin buradaki pozisyonu bu karanlık işbirliğini kamufle etmekve pastadan pay almak. Bu sol örgütlerin İBB'deki kadrolaşması çok beklenen bir durumdu.İBB'NİN 3 KURULUŞUNDA YOĞUNLAŞTILARBize 2019 seçimlerinden bu yana bilgiler ulaşıyor. İBB iştirakleri arasında İSPARK, Ağaç A.Ş veİSPER'de bu yasadışı sol örgütlerin yoğunlaştığını biliyoruz. Bizim bir rakam vermemiz doğruolmaz, İçişleri Bakanlığı'nda bu konuda en doğru veriler mutlaka vardır.İBB'Yİ İMAMOĞLU YÖNETMİYOR SON DAKİKAEkrem İmamoğlu geçtiğimiz günlerde İBB'deki personel alımı ve kadrolaşma ile ilgili bazırakamlar vermeye çalıştı. Arkasında duran Basın Danışmanı Murat Ongun kendisini 3 kezdüzeltmek zorunda kaldı. Ekrem Bey kendi konusuna vakıf bile değil. Bu kadrolaşmalarbaşkaları tarafından yönetiliyor.MURAT ONGUN ÇARPITIYORBurada bir kafa karışıklığı yaratılmaya çalışılıyor. Terör örgütü üyeliği iddiası ile yakalanmış,davası devam eden kişilerin, kesinleşmiş mahkeme kararı yok diye İBB'de kritik pozisyonlardaçalışmasına göz mü yumacağız? Bu şehirde yaşayan tüm insanların mahrem bilgilerineulaşabiliyorlar. Bu bilgileri kimlerle paylaşıyorlar. Bu sorulara mutlaka cevap verilmeli.BU ÖRGÜTLERE İHALELER VERİLİYOR MUSadece kadrolaşma da değil. Mesela yasadışı sol örgütlere hizmet alımı ve ihaleler veriliyormu? Bu örgütlerle iltisaklı olanlar bu ihalelerden pay alıyor mu? Burada önemli bir rant var.Güneydoğu'daki çukurları kim kazdı? Bu örgütlere belediyelerden kaynaklar aktarılmadı mı?Bunlar kesinleşmiş mahkeme kararı yok denilerek geçiştirilecek meseleler değil.