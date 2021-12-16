MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür'den CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'na sert tepki: HDP’ye bedel ödüyor!
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) terör örgütleriyle iltisaklı 557 kişinin işe alınmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmış PKK, DHKP-C, MLKP, MKP ve FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle sicil kaydı bulunan kişilerin işe alındığı deşifre olmuştu. İBB’de İSPARK, Ağaç A.Ş ve İSPER’de yasadışı sol örgütlerin kadrolaştığına dikkat çekerek önemli açıklamalarda bulunan MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, "Sessiz kalan İYİ Parti, bu kadrolaşmada tampon görevi görüyor ve pastadan payını alıyor." dedi.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Ekrem İmamoğlu'nun PKK, FETÖ, DHKP-C ve
MLKP ile bağlantılı isimleri İBB'de işe aldığı ortaya çıkmıştı.
Yaşanan gelişmelerle ilgili özel açıklamalarda bulunan MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür
CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun terörün siyasi ayağı HDP'ye büyük bir bedel ödediğini
belirtti. Gür, 'Seçimlerden önce HDP ile ittifak yapılan
şehirlerde bu endişemizi dile getiriyorduk.' dedi.
İşte Birol Gür'ün yaptığı açıklamalardan başlıklar:
SEÇİMLERDEN ÖNCE UYARDIK
Seçimlerden önce HDP ile ittifak yapılan şehirlerde bu endişemizi dile getiriyorduk. 31 Mart
2019'da HDP örtülü, İyi Parti tamponlu bir seçim yaptık. Ekrem İmamoğlu bugün HDP'ye
büyük bir bedel ödüyor İYİ Parti'nin buradaki pozisyonu bu karanlık işbirliğini kamufle etmek
ve pastadan pay almak. Bu sol örgütlerin İBB'deki kadrolaşması çok beklenen bir durumdu.
İBB'NİN 3 KURULUŞUNDA YOĞUNLAŞTILAR
Bize 2019 seçimlerinden bu yana bilgiler ulaşıyor. İBB iştirakleri arasında İSPARK, Ağaç A.Ş ve
İSPER'de bu yasadışı sol örgütlerin yoğunlaştığını biliyoruz. Bizim bir rakam vermemiz doğru
olmaz, İçişleri Bakanlığı'nda bu konuda en doğru veriler mutlaka vardır.
İBB'Yİ İMAMOĞLU YÖNETMİYOR SON DAKİKA
Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz günlerde İBB'deki personel alımı ve kadrolaşma ile ilgili bazı
rakamlar vermeye çalıştı. Arkasında duran Basın Danışmanı Murat Ongun kendisini 3 kez
düzeltmek zorunda kaldı. Ekrem Bey kendi konusuna vakıf bile değil. Bu kadrolaşmalar
başkaları tarafından yönetiliyor.
MURAT ONGUN ÇARPITIYOR
Burada bir kafa karışıklığı yaratılmaya çalışılıyor. Terör örgütü üyeliği iddiası ile yakalanmış,
davası devam eden kişilerin, kesinleşmiş mahkeme kararı yok diye İBB'de kritik pozisyonlarda
çalışmasına göz mü yumacağız? Bu şehirde yaşayan tüm insanların mahrem bilgilerine
ulaşabiliyorlar. Bu bilgileri kimlerle paylaşıyorlar. Bu sorulara mutlaka cevap verilmeli.
BU ÖRGÜTLERE İHALELER VERİLİYOR MU
Sadece kadrolaşma da değil. Mesela yasadışı sol örgütlere hizmet alımı ve ihaleler veriliyor
mu? Bu örgütlerle iltisaklı olanlar bu ihalelerden pay alıyor mu? Burada önemli bir rant var.
Güneydoğu'daki çukurları kim kazdı? Bu örgütlere belediyelerden kaynaklar aktarılmadı mı?
Bunlar kesinleşmiş mahkeme kararı yok denilerek geçiştirilecek meseleler değil.