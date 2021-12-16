  • USD: 14,64 - 14,66
  • EURO: 16,49 - 16,52
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür'den CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'na sert tepki: HDP’ye bedel ödüyor!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) terör örgütleriyle iltisaklı 557 kişinin işe alınmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmış PKK, DHKP-C, MLKP, MKP ve FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle sicil kaydı bulunan kişilerin işe alındığı deşifre olmuştu. İBB’de İSPARK, Ağaç A.Ş ve İSPER’de yasadışı sol örgütlerin kadrolaştığına dikkat çekerek önemli açıklamalarda bulunan MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, "Sessiz kalan İYİ Parti, bu kadrolaşmada tampon görevi görüyor ve pastadan payını alıyor." dedi.

MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür'den CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'na sert tepki: HDP’ye bedel ödüyor!
Ekleme: 16.12.2021 - 09:08 Güncelleme: 16.12.2021 - 09:26 / Editör: Ozge Selin
MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür'den CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'na sert tepki: HDP’ye bedel ödüyor!
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Ekrem İmamoğlu'nun PKK, FETÖ, DHKP-C ve
MLKP ile bağlantılı isimleri İBB'de işe aldığı ortaya çıkmıştı.

Yaşanan gelişmelerle ilgili özel açıklamalarda bulunan MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür
CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun terörün siyasi ayağı HDP'ye büyük bir bedel ödediğini
belirtti.  Gür, 'Seçimlerden önce HDP ile ittifak yapılan
şehirlerde bu endişemizi dile getiriyorduk.' dedi.

İşte Birol Gür'ün yaptığı açıklamalardan başlıklar:

SEÇİMLERDEN ÖNCE UYARDIK
Seçimlerden önce HDP ile ittifak yapılan şehirlerde bu endişemizi dile getiriyorduk. 31 Mart
2019'da HDP örtülü, İyi Parti tamponlu bir seçim yaptık. Ekrem İmamoğlu bugün HDP'ye
büyük bir bedel ödüyor İYİ Parti'nin buradaki pozisyonu bu karanlık işbirliğini kamufle etmek
ve pastadan pay almak. Bu sol örgütlerin İBB'deki kadrolaşması çok beklenen bir durumdu.

İBB'NİN 3 KURULUŞUNDA YOĞUNLAŞTILAR

Bize 2019 seçimlerinden bu yana bilgiler ulaşıyor. İBB iştirakleri arasında İSPARK, Ağaç A.Ş ve
İSPER'de bu yasadışı sol örgütlerin yoğunlaştığını biliyoruz. Bizim bir rakam vermemiz doğru
olmaz, İçişleri Bakanlığı'nda bu konuda en doğru veriler mutlaka vardır.

İBB'Yİ İMAMOĞLU YÖNETMİYOR SON DAKİKA

Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz günlerde İBB'deki personel alımı ve kadrolaşma ile ilgili bazı
rakamlar vermeye çalıştı. Arkasında duran Basın Danışmanı Murat Ongun kendisini 3 kez
düzeltmek zorunda kaldı. Ekrem Bey kendi konusuna vakıf bile değil. Bu kadrolaşmalar
başkaları tarafından yönetiliyor.

MURAT ONGUN ÇARPITIYOR

Burada bir kafa karışıklığı yaratılmaya çalışılıyor. Terör örgütü üyeliği iddiası ile yakalanmış,
davası devam eden kişilerin, kesinleşmiş mahkeme kararı yok diye İBB'de kritik pozisyonlarda
çalışmasına göz mü yumacağız? Bu şehirde yaşayan tüm insanların mahrem bilgilerine
ulaşabiliyorlar. Bu bilgileri kimlerle paylaşıyorlar. Bu sorulara mutlaka cevap verilmeli.

BU ÖRGÜTLERE İHALELER VERİLİYOR MU
Sadece kadrolaşma da değil. Mesela yasadışı sol örgütlere hizmet alımı ve ihaleler veriliyor
mu? Bu örgütlerle iltisaklı olanlar bu ihalelerden pay alıyor mu? Burada önemli bir rant var.
Güneydoğu'daki çukurları kim kazdı? Bu örgütlere belediyelerden kaynaklar aktarılmadı mı?
Bunlar kesinleşmiş mahkeme kararı yok denilerek geçiştirilecek meseleler değil.
Aksaray'da köpek yumurtaları yedi, tüfek, taş ve sopalar konuştu
Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor! Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta?
AFP'den Türkiye'yle ilgili skandal harita
Ekrem İmamoğlu CHP'li İBB'yi örgüt evine çevirdi! Terörden hapis yatan da var propaganda yapan da
Asgari Ücret 2022 zammı için gözler Külliye'de! Zamlı asgari ücrette detaylar belli oldu
CHP'li sahte doçent Zulâl Atalay Laçin’in itirafları ortaya çıktı: Diplomaları Google’dan temin ettim
Hain suikast planı böyle bozuldu!
MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür'den CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'na sert tepki: HDP’ye bedel ödüyor!
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan erken seçim iddialarına yanıt: Seçim zamanında yapılacak
2023’te ilk gaz karaya ulaşacak
Dışişleri Bakanlığı'ndan sözde casusluk iddialarına kınama
Akşener 'Askere kurşun sıkanlarla yürüyorsunuz' diyen engelli vatandaşı aldığı destek üzerinden aşağılayıp gitti
İstanbul'da mevsimin ilk kar yağışı başladı!
Vatandaştan İBB'ye 'Halk Ekmek' tepkisi: Bir haftadır geç geliyor ayıptır günahtır
Piyasalar merakla bekliyordu... FED faiz kararını açıkladı
CHP'li İBB yine sınıfta kaldı! Kentsel dönüşümde icraat sıfır!
Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Serdar Kılıç Ermenistan özel temsilcisi olarak görevlendirildi
Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Hazine ve Maliye Bakanlığında görev değişimi: Yeni bakan yardımcılarına ilişkin karar Resmi Gazete'de
Galatasaray’da istifa depremi!
Mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldürmüştü! O davada flaş gelişme...

Mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldürmüştü! O davada flaş gelişme...

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tahminlerini açıkladı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tahminlerini açıkladı

WhatsApp'ın çökmesine neden olan iPhone hatası

WhatsApp'ın çökmesine neden olan iPhone hatası

Turistik Doğu Ekspresi, seferlerine yeniden başladı

Turistik Doğu Ekspresi, seferlerine yeniden başladı

Pekmezin faydaları nelerdir? Pekmezin içine tereyağı ve karabiber ekleyip içerseniz...

Pekmezin faydaları nelerdir? Pekmezin içine tereyağı ve karabiber ekleyip içerseniz...

23 can kaybı, 13 kişinin durumu ağır! Sahte alkol kâbusu büyüyor

23 can kaybı, 13 kişinin durumu ağır! Sahte alkol kâbusu büyüyor