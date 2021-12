Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan: Aşılama yoğun bakım servislerini çok rahatlattı

Aslında kış aylarında olmamız sebebiyle endişeliydik, çünkü kapalı alanlarda geçirilen süre arttıkça bulaş da artmaktaydı. Fakat bu aşı sayesinde ve yine bireysel önlemlerine dikkat eden halkımız sayesinde yoğun bakıma yatış oranlarında ani bir artış olmadı.Aşılamanın önemi yoğun bakımlarda direkt hissedildi. Yoğun bakımlarda yer alan hastaların çok büyük bir oranının aşısını olmamış ya da aşı algoritmasını tamamlamamış kişiler. Aşılaman pandemi zincirini kıracak en büyük silah.OMICRON HAFİF GEÇİRİLİYOROmicron varyantıyla ilgili gelen veriler umut vaat ediyor. Hastalık şiddeti hafif, bunu da kendi verilerimiz ile birkaç hafta içerisinde teyit ederiz. Ülkemizde 6 kişide görülmüştü, onlar da hastalığı hafif şekilde geçirdiler. Bu durum sevindirici. Bunda aşının da etkisi olduğunu düşünüyoruz tabii ki.Çünkü aşı tüm varyantlara karşı etkili. Omicron varyantı hakkında net konuşmak şu aşamada pek mümkün değil. Ama umut vaat ediyor, açıkçası biz de bu beklentideyiz. Biliyorsunuz ki pandemiler endemiye dönüşerek ortadan kalkacaklar. Muhtemelen de önümüzdeki aylarda, yıllarda bunu göreceğimiz kanaatindeyim.61 İLDE VAKALAR AZALDISağlık Bakanlığı, 81 il için 27 Kasım-3 Aralık'ta her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Ortaya çıkan son tabloya göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakaları 61 ilde azaldı, 20 ilde arttı. Önceki hafta (20-26 Kasım) en fazla vakanın görüldüğü il olan Osmaniye bu hafta listenin 2'nci sırasına geriledi.Vaka sayısı 100 bin kişide 131.98 azalan Osmaniye en çok düşüşün yaşandığı iller arasında da 2'nci oldu. Her 100 bin nüfusta en fazla vakanın görüldüğü iller arasında önceki hafta 8'inci olan Çanakkale, bu hafta ilk sıraya çıktı. Ayrıca Çanakkale, 100 bin kişideki vaka sayısının 92.32 artmasıyla ülke genelinde en çok yükseliş yaşanan il oldu. Vaka sayısı 162.98 azalan Tunceli, bu hafta en çok düşüş yaşanan il olarak kayıtlara geçti. Böylece Tunceli, en fazla vakanın görüldüğü iller içinde 2'nci sıradan 17'nciliğe geriledi.ÜÇ BÜYÜKŞEHİR DE DÜŞÜŞTEHer 100 bin nüfustaki vaka sayısı bir haftada Ankara'da 202.88'den 182.37'ye, İstanbul'da 287.40'tan 269.58'e, İzmir'de 70.65'ten 69.58'e düştü. Vaka sayısında artış görülen 20 il ise şöyle:Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Eskişehir, Artvin, Sinop, Denizli, Giresun, Gümüşhane, Rize, Iğdır, Ardahan, Kırşehir, Bilecik, Batman, Burdur, Hakkari, Şırnak, Aksaray.