Ekrem İmamoğlu CHP'li İBB'yi örgüt evine çevirdi! Terörden hapis yatan da var propaganda yapan da

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin adı son zamanlarda teröristlere verdiği kadrolar ile anılıyor. Her ne kadar İmamoğlu gerçekleri reddetse de belgeler her gün çarşaf çarşaf çıkmaya devam ediyor. Bunlar arasında terör örgütü üyeliğinden hapis yatan da var, örgüt propagandası yapmak suçundan gözaltına alınan da...

Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) terör örgütleriyle iltisaklı 557 kişinin işe alınmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve başlamasının ardından işten çıkarılan 13 bin 312 kişinin yerine alınan 44 bin 995 kişi arasında, PKK, DHKP-C, MLKP, MKP ve FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle sicil kaydı bulunan kişilerin olduğu deşifre olmuştu.İmamoğlu'nun İBB'yi nasıl terör örgütlerinin yuvası haline getirdiği de gözler önüne seriliyor. CHP ise sessizliğini sürdürüyor. İşte terör örgütleriyle bağlantıları nedeniyle sicil kaydı bulunan İBB çalışanlarından bazıları:Seyhan A.: Marksist-Leninist Silahlı Propaganda Birliği üyelerinin 25 Kasım 1997'de verdikleri ifadeler sonucu örgütle iltisaklı olduğu gerekçesi ile aynı tarihte İstanbul'da gözaltına alındı. 2 Aralık 1997'de sevk edildiği DGM'ce tutuklandı. 19 Kasım 2020'de İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret Anonim Şirketi'nde işe alındı.Ümit B.: Tunceli polis uygulama noktasında çıkan çatışma sonucu ölü olarak ele geçirilen DHKP/C terör örgütü mensubu Oğuz Meşe ile ilgili 15 Aralık 2016'da İstanbul'da düzenlenen anma etkinliğinde "Halk Savaşçısı Oğuz Meşe Ölümsüzdür!" ibareli Halk Cephesi imzalı pankart asma eyleminde gözaltına alındı. 19 Aralık 2016'da tutuklandı. 16 Şubat 2017'de tahliye olan Ümit B., 5 Temmuz 2021'de İBB iştiraki İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de işe alındı.Taylan Özgür S.: DHKP/C terör örgütü içerisindeki faaliyetleri sebebi ile tutuklanarak ölüm orucu eylemlerine devam eden avukatlar Aytaç Ünsal ve Ebru Timtik için 24 Ağustos 2020'de Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yapılan basın açıklamasında gözaltına alındı. 12 Mart 2021'de İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi şirketinde işe başladı.Umut K.: DHKP/C terör örgütü yapılanması Grup Yorum'un İstanbul Fatih Yenikapı miting alanında 17 Nisan 2016 tarihinde "Ekmek Adalet ve Özgürlük için 6. Bağımsız Türkiye Konseri" sloganı ile konser etkinliği düzenleme talebinin kabul edilmemesi üzerine, Maltepe'de slogan atarak yürüyen grup içerisinde gözaltına alındı. Umut K., Nisan 2021'de İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi şirketinde işe başladı.Deniz Y.: İstanbul Üniversitesi'nde 16 Mart 1978 tarihinde meydana gelen patlamada ölen şahısları anmak amacıyla 16 Mart 1998 tarihinde düzenlenen kanunsuz etkinlik sonucunda gözaltına alındı. Yine Bolu İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi Kenan Mak'ın ölümüne ilişkin, sol/sosyalist gruplar organizesinde Sakarya Üniversitesi Kampüsü'nde 17 Mayıs 1998 tarihinde düzenlenen eylemde gözaltına alındı.Sol/sosyalist gruplar organizesinde Trabzon'da 16 Aralık 2000 tarihinde F Tipi Cezaevlerini protesto etmek amacıyla düzenlenen eylemde gözaltına alındı. Deniz Y., 15 Ocak 2020 itibarıyla İstanbul Boğaziçi Konut Hizmet Yönetim şirketinde işe başladı.