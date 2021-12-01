A101 İndirim Kataloğu Yayınlandı: Bu Hafta A101'de Neler Var?

A101 indirim kataloğu yayınlandı! Çay, peynir, süt, kıyma, yağ, deterjan ve teknolojik ürünler Yine sürpriz indirimlerle katalogda yer alıyor. Yeni ürünler hafta ortasından itibaren indirimli fiyatlarla raflarla olacak. Elektronik ürünlerden, spor malzemelerine kadar tüm ihtiyaçlar indirimli fiyatlarla A101 indirimli ürünler kataloğunda yer alıyor. Peki Bu Hafta A101'de Neler Var? İşte A101 İndirim Kataloğu...

güncellendi. Aralık ayında indirimli ürünler de açıklandı. Her gün yüzlerce insan A101 marketlerini ziyaret ediyor. Pazartesi günleri ise A101 indirimli ürünler kataloğu yayınlanıyor. Bu hafta A101'in yeni indirimli ürünleri aktüel ürün kataloğu yayınlandı. Pekiürümnlerine haberimizde yer verdik.nda bu hafta indirimli fiyatlarla pek çok gıda satılacak. Sadece gıda ürünleri değil, elektronik aletler ve temizlik ürünleri de yüzde 29'ye varan indirimlerle raflarda olacak.nda bu hafta 1 alana 1 bedava kampanyası da yer alıyor. Bu kampanya sayesinde vatandaşların cebi bayram edecek.