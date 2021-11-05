Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Türkiye açıklaması

Türk-Yunan ilişkileri yeni bir ivme kazanıyor.İki ülke arasındaki dalgalı deniz, artık durgunlaşacak gibi…Sorunların çözümü için kapıyı Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, çaldı, “Erdoğan ile hallederiz” dedi.“ERDOĞAN İLE YÜZ YÜZE ÇÖZERİZ”Miçotakis'ten Türkiye-Yunanistan ilişkilerine yönelik yeni değerlendirmelerde bulundu.Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunların çözümü için üçüncü bir ülkeye gerek olmadığını söyleyen Miçotakis, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yüz yüze çözeriz.” dedi.Miçotakis, “Türkiye ile uzlaşmanın iki ülke arasında en üst düzeyde yapılacak samimi diyalogla sağlanabileceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.