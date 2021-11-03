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Mandalina Faydaları Nelerdir? Mandalina Gaz Yapar Mı?

Hem lezzetiyle hem de kokusuyla kış aylarının vazgeçilmezi olan mandalina çoğu kişi tarafından sevilerek tüketilen bir meyvedir. Mandalina faydaları ve mandalina kalori değeri çoğu kişi tarafından merak edilmektedir. Peki, mandalina kaç kalori, mandalina faydaları nelerdir? Mandalina neye iyi gelir? İşte merak edilenler…

Ekleme: 3.11.2021 - 19:53 Güncelleme: 3.11.2021 - 20:01 / Editör: Ozge Selin
Mandalina Faydaları Nelerdir? Mandalina Gaz Yapar Mı?
Kış aylarının gelmesiyle çoğu kişinin sevdiği mandalina oldukça tüketilmeye başlandı. Hem pratikliğiyle hem de lezzetiyle çoğu kişinin severek tükettiği meyvelerden biridir. Mandalina faydaları açısından da çoğu kişinin tercihi haline gelmiştir. Mandalina faydaları arasında en bilinen özellik bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı korumasıdır. İçindeki C vitamini sayesinde grip, nezle ve benzeri hastalıklara karşı koruma sağlamaktadır. Özellikle çocukların tüketmesi uzmanlar tarafından önemle tavsiye edilmektedir. Kolay ve pratik bir şekilde tüketilmesiyle çoğu kişini favori ara öğünüdür. Aşırıya kaçıldığında mandalina zararları ile karşılaşmanız şaşırtıcı olmayacaktır. Mandalina faydaları ve mandalina ne gaz yapar mı gibi sorularınıza cevap alabilmek için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

Mandalina Faydaları Nelerdir?


Mandalina bağışıklık sistemini güçlendiren ve hatalıklara karşı koruyan yapısıyla bilinmektedir. Özellikle kış mevsiminde tüketildiği için vücudun enerji depolamasını sağlar. Mandalina faydaları arasında strese iyi gelmesi de bulunmaktadır. İçindeki özellikler sayesinde kanser hastalıklarını önler. Kan şekerini dengelemesi de mandalina faydaları arasında yer almaktadır. Özellikle küçük çocuklar kolay hastalandığı için C vitamini depolaması için oldukça tavsiye edilmektedir. Ayrıca diğer mandalina faydaları şu şekilde sıralanabilir;

- Kolesterolü düşürerek kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar.
- Tansiyon problemlerine iyi gelir.
- Göz sağlığına olumlu katkıda bulunmaktadır. İçinde A vitamini bulunması sebebiyle gözleri sarı nokta hastalığından da korumaktadır.
- Cilt problemlerini gidererek pürüzsüzleştirir. Ayrıca daha canlı ve parlak bir cilde sahip olmamızı sağlar.




Mandalina Kaç Kalori?


Mandalina kolay tüketilen ve oldukça lezzetli bir meyve olduğu için zaman zaman tüketiminde aşırıya kaçılabilmektedir. Mandalina kalori değer de bu noktada devreye giren önemli konulardandır. Mandalina fazla tüketildiği zaman içinde bulunan şeker sebebiyle kilo alımına neden olmaktadır. Özellikle şeker hastalarının bu konuda dikkatli davranması tavsiye edilmektedir. Mandalina tüketirken porsiyon kontrolü sağlamak oldukça önemlidir. 1 büyük mandalina yaklaşık 65 kaloridir. Mandalina yağ yakar mı sorusu da zayıflamak isteyenler tarafından merak edilmektedir. Mandalina zayıflamak isteyen kişiler tarafından uygun miktarlarda tüketilirse yağ yakılmasına yardımcı olacaktır.

Mandalina Gaz Yapar Mı?


Mandalina tüketiminde aşırıya kaçıldığında bazı sorunlarla karşılaşılabilir. Özellikle mandalina gaz yapar mı sorusunu çoğu kişi merak etmektedir. Mandalina fazla tüketildiğinde gaz yapabilir bu sebeple mandalina tüketiminde porsiyon kontrolü sağlanmalıdır. Mandalina günde en fazla 4 veya 5 tane yenilebilir. Daha fazlasını yemek hem gaz problemine hem de kilo almanıza neden olacaktır. Özellikle bebeklere 7. aydan önce mandalina verilmemesi tavsiye edilmektedir. Aksi takdirde bebeklerde gaz oluşumu kaçınılmaz olacaktır. Mandalina suyu veya çok az miktarlarda verilmesi bile zararlıdır. Küçük bebeklerde bağırsaklar hassas olduğu için hem gaz problemi hem de alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabilmektedir. Mandalina şeker hastaları tarafından da sınırlı sayıda tüketilmesi gereken bir meyvedir. Mandalina şeker oranı yaklaşık 20 gram kadardır. Bu sebeple şeker hastalarının mutlaka bir doktora danışması gerekmektedir.




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