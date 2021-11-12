  • USD: 9,92 - 9,93
  • EURO: 11,37 - 11,39
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kıl Dönmesi Nedir? Kıl Dönmesi Neden Olur?

Kıl dönmesi genellikle ortaya çıkan rahatsızlık veren bir durumdur. Kıl dönmesi nedir ve kıl dönmesi neden olur sorusu bu sebeple oldukça merak ediliyor. Peki, kıl dönmesi neden olur? Kıl dönmesi nedir? Kıl dönmesi belirtileri nelerdir? İşte merak edilenler...

Ekleme: 12.11.2021 - 09:29 Güncelleme: 12.11.2021 - 09:37 / Editör: Ozge Selin
Kıl Dönmesi Nedir? Kıl Dönmesi Neden Olur?
Kıl dönmesi vücutta meydana gelen oldukça rahatsız edici cilt problemleri arasında bulunuyor. Kıl dönmesi nedir ve kıl dönmesi neden olur sorusu bu sebeple oldukça merak edilen konular arasında yer almaktadır. Kıl dönmesi kıl kökünde meydana gelen iltihaplanmalar sonucu oluşur. Genellikle 30 yaş altındaki erkeklerde sıklıkla görülen bu rahatsızlık tedavi edilmediği zaman hayat kalitesini oldukça düşürmektedir. Kıl dönmesi tedavisi ve kıl dönmesi belirtileri için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz. 

Kıl Dönmesi Nedir?


Kıl dönmesi birçok etmene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Kıl dönmesi belirtileri ortaya çıktığında çoğu kişi ilk başta göz ardı etse de daha sonra rahatsız edici problemler ortaya çıkabiliyor. Bu sebeple kıl dönmesi belirtileri ve kıl dönmesi nedir sorusu oldukça merak edilen konulardandır. Kıl dönmesi cilt altında bulunan kıl yuvasının iltihaplanmasıyla kıl dönmesi meydana gelir. İltihaplanan bölge şişer ve apse oluşturur. Erkeklerde çok daha sıklıkla karşılaşılan bu durum sonucunda şişlik ve ağrı gibi birçok sorun ortaya çıkar.




Kıl Dönmesi Neden Olur?


Kıl dönmesi sıklıkla erkeklerde ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Sırtta bulunan kılların kuyruk sokumuna düşerek derinin içine girmesi kıl dönmesine neden olan en yaygın sebeptir. Ayrıca kıl dönmesi neden olur sorusuna uzun süre oturmak, aşırı terlemek, uzun süre bisiklet sürmek, ağır sporlarla ilgilenmek cevap olarak verilebilir.


Kıl Dönmesi Belirtileri


Kıl dönmesi belirtileri kolaylıkla anlaşılabilir. Deri üzerinde oluşan apse ve şişkinlik en yaygın belirtiler arasında yer almaktadır. İlk başlarda sivilce olarak ortaya çıkar. Bu sebeple çoğu kişi bu durumu göz ardı ederek gerekli tedaviyi uygulamaz. Kıl dönmesi ilerlediği zaman oldukça ağrılı bir durum ortaya çıkabilir. Kıl dönmesi belirtileri tedavi edilmediğinde cerrahi işlemlere başvurulacak kadar ciddileşebilir. Kıl dönmesi belirtileri şu şekilde sıralanabilir;

-Akıntı
-Ağrı
-Kaşıntı
-Yanma




Kıl Dönmesi Tedavisi


Kıl dönmesi tedavisi için öncelikle rahatsızlığın boyutu ve şiddeti tespit edilmelidir. Kendiliğinden iyileşmemesi ve hızlı ilerlemesi sebebiyle iyi bir tedavi uygulamak bu noktada önemlidir. Ağrı kesici veya antibiyotiklerle tedavi çoğunlukla sağlanır. Kıl dönmesinin bu şekilde iyileşmemesi sonucunda kıl dönmesi ameliyatı gerçekleştirilir.

Kıl Dönmesi Akıntısı Nasıl Olur?


Kıl dönmesi akıntısı iltihaplanan bölgede biriken sıvının akması sonucu oluşmaktadır. Kıl dönmesi akıntısı ortaya çıktıktan sonra kötü koku da ortaya çıkar. Zaman zaman akıntı ağrılı ve kanlı bir şekilde ortaya çıkabilir. Ayrıca makatta meydana gelen ağrı, şişlik ve kızarıklık kıl dönmesi akıntısına sebep olmaktadır.

Kıl Dönmesi Tedavi Sonrasında Tekrar Eder Mi?


Kıl dönmesi tedavisi sonucunda çoğu kişi tekrar kıl dönmesi oluşup oluşmayacağını merak eder. Kıl dönmesi sonucu uygulanan tedavilerle genellikle bu rahatsızlık tekrar etmez. Hastalara iyi bir şekilde tedavi uygulandığı zaman kıl dönmesi tedavisi başarıyla sonuçlanacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken konu kıl dönmesi tedavisini geciktirmemek ve en kısa zamanda alanında uzman bir doktora başvurmak olacaktır.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan kur açıklaması
Viktor Orban: AB göç konusunda Türkiye'ye yüksek miktarda destek vermeli
Erdoğan-Karamollaoğlu görüşmesi kulisleri hareketlendirdi: Diyalog zemini oluştu
TÜİK kritik veriyi açıkladı: Ekonominin çarkları dönüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göçmenlerle ilgili sözleri Yunan basınında
Alnında şehit yakını yazmıyor!
Türkiye samuray kılıcı katledilen Başak Cengiz'i konuşuyor! Suçlu kim? 'Hediyelik' samuray kılıcı!
HDP'li eski vekil terör örgütüne üye olmaktan tutuklandı
Mossad ve CIA’nın 2023 projesi Erdoğan’ı devirmek
Diyarbakır annesi: Pervin Buldan'ın kızı Avrupa'da geziyor, benim kızım dağda
MHP'li Yalçın'dan Türkkan'a arka çıkan Akşener ve Öztrak'a Mehmet Akif şiiriyle sert tepki
Bakan Kurum, HDP'li vekillere haddini bildirdi
AK Parti'li Ayşe Keşir'den İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e mektup
Mahir Ünal: Sosyal medya düzenlemesinin amacı dezenformasyonu engellemek
TBMM Başkanı Şentop'tan Diyarbakır annelerine ziyaret: Dünyanın en sivil en doğal ve en güçlü eylemi
Başak Cengiz'i kılıçla katleden caniyi babası anlattı! Gözyaşlarını tutamadı: Karşı tarafa kahroluyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini fotoğrafladığı iddia edilen İsrailli çift gözaltında
Bakanlıktan son dakika EYT, asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması...
Başkan Erdoğan’dan Yunanistan’a mülteci tepkisi: Nankörlüktür
Türkiye'den 'Orta Koridor' hamlesi! Dünya devleri açıkladı: Yatırımlarımız devam edecek
Honda tecrübesi TOGG’da: İşsiz kalan personel projeye dahil edilecek

Honda tecrübesi TOGG’da: İşsiz kalan personel projeye dahil edilecek

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Aralarında İstanbul da var! Kar ve sağanak geliyor...

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Aralarında İstanbul da var! Kar ve sağanak geliyor...

Yangın söndürme hortumuyla nöbet tutuyorlar! Esrarengiz ev, 16 günde 17 kez yandı

Yangın söndürme hortumuyla nöbet tutuyorlar! Esrarengiz ev, 16 günde 17 kez yandı

İstanbul kentsel dönüşüm kararı! Yeniden yapılacak binaların ilk yapıldığı tarihteki imar hakları geri verildi

İstanbul kentsel dönüşüm kararı! Yeniden yapılacak binaların ilk yapıldığı tarihteki imar hakları geri verildi

Alarm verildi! Uzman isim uyardı, o balık şimdi Kuzey Ege'de

Alarm verildi! Uzman isim uyardı, o balık şimdi Kuzey Ege'de

Pfizer CEO'sundan sert sözler: Milyonlarca kişinin katili oldular

Pfizer CEO'sundan sert sözler: Milyonlarca kişinin katili oldular