USD (Alış - Satış) : 8,85 - 8,86 EURO (Alış - Satış) : 10,25 - 10,27
Ana Sayfa.
Güncel
Vali Yerlikaya bayılan öğrenciyi kucağında taşıyan Beşiktaş Kaymakamı Bakan'ı tebrik etti

Vali Yerlikaya bayılan öğrenciyi kucağında taşıyan Beşiktaş Kaymakamı Bakan'ı tebrik etti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bir etkinlik sırasında okulda bayılan öğrenciye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kucağında taşıyan Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan'ı tebrik etti.

Ekleme Tarihi: 3 Ekim 2021 Pazar 19:47
Güncelleme Tarihi: 3 Ekim 2021 Pazar 19:59
Vali Yerlikaya bayılan öğrenciyi kucağında taşıyan Beşiktaş Kaymakamı Bakan'ı tebrik etti

Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, katıldığı bir etkinlikte bayılan bir öğrenciye ilk müdahaleyi yaptı. O anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya konuyla ilgili olarak açıklamada bulundu.

Vali Yerlikaya bayılan öğrenciyi kucağında taşıyan Beşiktaş Kaymakamı Bakan'ı tebrik etti | Video

Yerlikaya, 'Etiler Anadolu Lisesi'nde katıldığı etkinlikte bayılan bir öğrencimize ilk müdahaleyi yapan, panik anlarında öğrencimizi kucağında taşıyan Beşiktaş Kaymakamımız Sayın Önder Bakan'ı tebrik ediyorum. Öğrencimize geçmiş olsun.' ifadelerini kullandı.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

Merkür Retrosunun Burçlara Etkileri!

Eda Doğan
Mehmet Orhan

FRANSA VE ABD'NİN TERÖR SEVİCİLİĞİ

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı