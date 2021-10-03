İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bir etkinlik sırasında okulda bayılan öğrenciye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kucağında taşıyan Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan'ı tebrik etti.
Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, katıldığı bir etkinlikte bayılan bir öğrenciye ilk müdahaleyi yaptı. O anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya konuyla ilgili olarak açıklamada bulundu.
Vali Yerlikaya bayılan öğrenciyi kucağında taşıyan Beşiktaş Kaymakamı Bakan'ı tebrik etti | Video
Yerlikaya, 'Etiler Anadolu Lisesi'nde katıldığı etkinlikte bayılan bir öğrencimize ilk müdahaleyi yapan, panik anlarında öğrencimizi kucağında taşıyan Beşiktaş Kaymakamımız Sayın Önder Bakan'ı tebrik ediyorum. Öğrencimize geçmiş olsun.' ifadelerini kullandı.