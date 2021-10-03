Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, katıldığı bir etkinlikte bayılan bir öğrenciye ilk müdahaleyi yaptı. O anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya konuyla ilgili olarak açıklamada bulundu.



Vali Yerlikaya bayılan öğrenciyi kucağında taşıyan Beşiktaş Kaymakamı Bakan'ı tebrik etti | Video



Yerlikaya, 'Etiler Anadolu Lisesi'nde katıldığı etkinlikte bayılan bir öğrencimize ilk müdahaleyi yapan, panik anlarında öğrencimizi kucağında taşıyan Beşiktaş Kaymakamımız Sayın Önder Bakan'ı tebrik ediyorum. Öğrencimize geçmiş olsun.' ifadelerini kullandı.



