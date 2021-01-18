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Vaka sayıları düşünce Türkiye'yi o listeden çıkarttılar!

Türkiye yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında aldığı önlemler doğrultusunda vaka sayılarındaki hızlı düşüş yabancı ülkelerin de dikkatini çekti. Ukrayna'dan sonra Romanya'da Türkiye'yi riskli ülkeler gurubundan çıkardı.

Güncel / 18 Ocak 2021 Pazartesi 23:30
Vaka sayıları düşünce Türkiye'yi o listeden çıkarttılar!

Romanya, bu kararını Türkiye'deki vaka sayılarında kaydedilen düşüş nedeniyle aldı. Türkiye, bir ay önce riskli ülkeler listesine dahil edilmişti.

Öte yandan Romanya Ulusal Acil Durumlar Komitesi tarafından alınan karara göre, Kovid-19’a karşı her iki doz aşıyı yaptıran kişiler, ikinci dozun vurulduğu tarihin üzerinden 10 gün geçmesinin ardından riskli ülkelerden gelseler bile karantinaya alınmayacak.

Bu kişilerin, Romanya'ya girişte, geldikleri ülkede aşıyı vuran sağlık birimi tarafından her iki aşıyı da olduklarını gösteren belgeyi ibraz etmeleri zorunlu olacak.

Romanya

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