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Kardeş ülke Pakistan'dan acı haber

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tümgeneral Babar İftihar, ordu güçlerine düzenlenen saldırıda 7 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Dünya / 27 Aralık 2020 Pazar 17:52
Kardeş ülke Pakistan'dan acı haber

Belucistan'da Pakistan ordu güçlerine düzenlenen saldırıda en az 7 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.
 
 ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Belucistan eyaletine bağlı Harnay ilçesinin Şarig bölgesinde ordu güçleri saldırıya uğradı.
 
Bölgede Pakistan ordusunun 'Hudut Birlikleri'ne ait bir karakola düzenlenen söz konusu saldırıda 7 askerin öldüğü ifade edildi.
 
Saldırı sonrası saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldığı belirtildi.
 
Pakistan'ın Belucistan bölgesinde Pakistan Talibanı'nın seyrek olarak saldırılar düzenlediği, bunun yanı sıra ayrılıkçı Beluç grupların da sıklıkla Pakistan ordusunu hedef aldığı biliniyor.

Pakistan

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