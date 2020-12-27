Kardeş ülke Pakistan'dan acı haber

Belucistan'da Pakistan
ordu güçlerine düzenlenen saldırıda en az 7 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.
ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Belucistan eyaletine bağlı Harnay ilçesinin Şarig bölgesinde ordu güçleri saldırıya uğradı.
Bölgede Pakistan
ordusunun 'Hudut Birlikleri'ne ait bir karakola düzenlenen söz konusu saldırıda 7 askerin öldüğü ifade edildi.
Saldırı sonrası saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldığı belirtildi.
Pakistan
'ın Belucistan bölgesinde Pakistan
Talibanı'nın seyrek olarak saldırılar düzenlediği, bunun yanı sıra ayrılıkçı Beluç grupların da sıklıkla Pakistan
ordusunu hedef aldığı biliniyor.