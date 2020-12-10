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İlk yerli çip testleri geçti: ASELSAN ürünlerinde kullanılacak

Türkiye, savunma, haberleşme, otomotiv ve endüstri alanlarında ihtiyaç duyduğu çipleri üretmek için gün sayıyor. Prototipi üretilen ve başarıyla çalışan milli işlemci Çakıl, ilk olarak ASELSAN’ın ürünlerinde kullanılmaya başlayacak.

Teknoloji / 10 Aralık 2020 Perşembe 09:23
İlk yerli çip testleri geçti: ASELSAN ürünlerinde kullanılacak

Ticaret savaşların bir numaralı aktörü haline gelen, ülkelerin milyar dolarlar boyutunda yatırım yaptığı, devlet teşviklerinin uygulandığı çip teknolojisi alanında Türkiye, ciddi bir adım atmaya hazırlanıyor. Yabancı üretim mikroişlemcilerin yerine ikame edilebilecek yerli işlemci Çakıl, yerli silah sistemlerinin güvenliğine büyük katkı sunacak. Yerlileştirilmesiyle savunma, havacılık ve silah elektroniğinde görev alan bilgisayarların güvenliği Çakıl'a emanet edilecek. Türkiye'nin teknoloji güvenliğinde temel yapı taşlarından biri olacak milli işlemci üretimi, herhangi bir aksama olmadan planlandığı şekilde devam ediyor. BİLGEM'de üretilen milli işlemci Çakıl, yerli silah sistemlerinde hızı ve düşük güç tüketmesi ile dikkat çekiyor. Çiplerin yerlileşmesiyle maliyet avantajı da sağlanacak. Lisans ve satış hakları Türkiye'ye ait olan Çakıl, yerlileşen en stratejik teknolojik ürünlerden biri olacak.

MALEZYA İLE İŞBİRLİĞİ BAŞLADI
Türkiye ve Malezya arasında Kuala Lumpur Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Malezya Başbakanı Dr. Mahathir Bin Mohammad huzurunda imzalanan 18 anlaşmadan biri çip üretimi konusunda işbirliğini kapsıyordu. Türk mühendisler Çakıl'ın üretimi için çip yatırımı yeteneğine sahip tek Müslüman ülke Malezya'dan çip üretim eğitimi aldı.

MalezyaRecep Tayyip Erdoğan

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