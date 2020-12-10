Bakü'deki asker sayımızda dikkat çeken detay!

Azerbaycan, 44 gün süren operasyonlar ile 30 yıl sonra Dağlık Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtardı. Azerbaycan'ın tarihi zaferi Bakü'de bugün askeri törenle kutlanmaya başlandı. Başkan Erdoğan'ın onur konuğu olarak katıldığı törene Azerbaycan vatandaşı katıldı.



ASKER SAYISINDA İNCE MESAJ!



Tüm dünyanın heyecanla izlediği törende asker sayımızda dikkat çekti. Azerbaycan'ın Karabağ'da 2783 askerini şehit vermesi sebebiyle Türk ordusu da törene 2783 askerle katıldı.