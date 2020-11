Muhiku’nun Kurumsal Hediye Seçenekleri ile Hedeflerinize Ulaşın!

Şirketler de hediyeleşme kültürü sayesinde pek çok güzel işe imza atabilir ve büyüme hacimlerini geliştirebilirler.



Bundan üç sene önce internet dünyasında kendine yer edinen ve geçen süreçte de bu yeri iyice sağlamlaştıran Muhiku, bireyin zaman zaman kendine yapması gereken sürprizlerden çeşitli hediye kutularına ve şirketler için kurumsal hediye seçeneklerine kadar pek çok alanda kendini geliştirmeyi başardı.



Deneyim odaklı, üzerine düşünülmüş ve hayatın farklı alanlarına dokunan kurumsal hediye kutularıyla bugün yüzlerce şirkete hizmet sunan uzman Muhiku ekibi, fiyatlarıyla da sektörün en iyilerinden. Yüksek kaliteli ürünleri en uygun fiyata sunmayı ve böylelikle müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı amaçlayan şirketler bu konuda oldukça başarılı.



Hazır yılbaşı yaklaşırken biz de Muhiku'nun kurumsal yılbaşı hediye alternatiflerinden bahsedelim. Normalde yılın en keyifli zamanı olan yılbaşı, bu sene pek de eskiden alışık olduğumuz gibi geçmeyecek. Tüm dünyada kaygı seviyesinin çok daha yüksek olduğu ve tüm rutinlerimizin değiştiği bir dönemin içindeyiz. Aslında tam da bu yüzden bu sene alınacak yılbaşı hediyeleri -özellikle de kurumsal hayatta- çok daha kıymetli.



Geçirdiğimiz boğucu yılın ardından çalışanlarınızın, müşterilerinizin ve partnerlerinizin sizinle çalışmaktan keyif duyacağı bir jest yapmak istiyorsanız siz de Muhiku'nun kurumsal hediye kutuları arasından seçiminizi yapabilirsiniz. Peki, bu kutularda neler var ve nasıl satın alabilirsiniz?



Muhiku, şirket kimliğini yansıtacak hediye önerileri sunabilmek için önce sizi dinliyor. Bütçenize, kurum kültürünüze ve etkinliğinize göre farklı opsiyonlar sunuyor. Örneğin yılbaşı için yeni yıl konseptinde doğa dostu bez çantalar, enfes kokulara sahip aromaterapi mumları, 2021 ajandaları, masaya konulabilecek küçük boy çam ağaçları ve zencefilli kurabiye gibi çok çeşitli ürünleri bir araya getiriyor.



Muhiku ekibinden alacağınız kurumsal hediye hizmetinde size yalnızca arkanıza yaslanıp en güzel hediyeleri seçmek kalıyor!



En Keyifli Yılbaşı Hediye Kutuları



Yukarıda kurumsal yılbaşı hediyelerinden bahsettik. Şimdi de sırada arkadaşlarınıza, sevgilinize ya da ailenize verebileceğiniz yılbaşı hediyesi seçeneklerine göz atalım.



Muhiku, 2021'e girmemize sayılı günler kala sevdiklerimizin yüzünü güldürmemizi sağlayacak yılbaşı hediyesi setleri tasarlıyor. İçerisinde yeni yıl ruhunu ve o coşkuyu yansıtacak ürünlerin yer aldığı bu kutuları dilerseniz hazır şekliyle satın alabilir ya da dilerseniz içerisine farklı eklemeler yapabilirsiniz.



Yılbaşının keyfini yaşamamızı sağlayacak en güzel şey lezzetli deneyimler olacaktır. Bu yüzden kutunuza tüm anlara farklı bir büyü katan filtre kahve, soğuk kış günlerinde bağışıklığımızı koruyan bitki çayları, lezzetiyle baş döndüren çikolatalar ve sağlıklı atıştırmalıklar ekleyebilirsiniz.



Soğuk havalarda favori koltuğumuzda, favori dizimi izlerken bize eşlik edecek içecekler için çeşit çeşit kupa seçenekleri arasından hediyeyi alacağınız kişinin zevkine uyan birini tercih edebilirsiniz. Yılbaşı temalı kupalar ve bardak altlıkları bu noktada işinizi çok kolaylaştıracaktır.



Eskisinden çok daha az dışarı çıkabildiğimiz bu dönemde evimizde keyifli vakit geçirmeye çok ihtiyacımız var. Siz de evde sıkıldığını düşündüğünüz arkadaşlarınıza eğlenerek hazırlayabilecekleri kendin yap kitlerine, iyi ruh halini destekleyen tütsü ve aromaterapi etkili mumlara kutularınızda yer verebilirsiniz. Bu sayede hediyeyi verdiğiniz kişi hem yılbaşı hediyesi karşısında mutlu olacak ve heyecanlanacak hem de kışı çok keyifli deneyimlerle, dolu dolu geçirecek.



Yılbaşı hediyesi alışverişinizde söz konusu kişi sevgilinizse, Muhiku'nun Kendi Kutunu Yap sayfasını kullanarak biraz daha kişiselleştirilmiş bir kutu tasarlayabilirsiniz. Bu özellik sayesinde özgürce hazırladığınız kutunuzun içerisinde istediğiniz ürünleri tek tek ekleyebilirsiniz.



Muhiku, Hediye Kutuları ile Mutluluk Saçıyor!



Bu sene bize çok farklı duygular ve durumlar yaşattı, yaşatmaya devam ediyor. Normalde hep dip dibe olduğumuz arkadaşlarımızla artık online görüşür olduk. Aslında bu dönem bize elimizdekilerin kıymetini tekrar hatırlattı. Sevdiklerimizi mutlu etmeye çalışmak ise eskisinden daha değerli oldu.



Muhiku, her bütçeye ve her zevke hitap eden hediye kutuları sayesinde aradığınız mutluluğu kapınıza kadar getiriyor. Bugün siz de kendinize ya da sevdiklerinize içerisinde yapmaktan hoşlanacağınız deneyim kitlerinin, tadım setlerinin, dekorasyon ürünlerinin bulunduğu kutularla harika bir jest yapabilirsiniz.



Muhiku'nun en güzel yanlarından biri ise İstanbul içerisinde aynı gün özel kuryeyle teslim hizmeti sunuyor olması. Üstelik bu hizmetten, sepetiniz 69 TL'yi geçtiği takdirde tamamen ücretsiz olarak faydalanabiliyorsunuz. Yani keyfinin kaçtığını düşündüğünüz bir arkadaşınıza ya da sevgilinize çat kapı sürpriz yapabilirsiniz. Ya da herhangi bir özel gün aklınızdan tamamen çıktıysa hafta içi öğlen on ikiye kadar siparişinizi vererek gönüllerin kırılmasını önleyebilirsiniz.



Yaptığınız alışverişler İstanbul içerisindeki bir adrese teslim edilmek zorunda değil elbette. Türkiye'nin her bir köşesine kutu gönderimi yapabilirsiniz. Fakat İstanbul dışındaki illere aynı gün özel kuryeyle teslimat gerçekleşmediği için siparişinizi en geç 3 iş günü öncesinden vermeniz çok daha güvenli olacaktır.