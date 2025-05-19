Google Chrome'da güvenlik önlemi: Yönetici ayrıcalıkları kaldırılıyor

Windows'taki Google Chrome kullanıcıları için önemli bir güvenlik geliştirmesi yolda. Microsoft'ta Baş Yazılım Mühendisi olan Stefan Smolen tarafından Chromium kaynak koduna gönderilen bir taahhüt ile tarayıcının gelecekteki sürümlerinin varsayılan olarak yönetici ayrıcalıklarıyla çalışmaması sağlanacak.Bu değişiklik, kullanıcıları şüpheli uzantılardan, riskli web sitelerinden ve diğer potansiyel olarak kötü amaçlı etkinliklerden daha iyi korumayı amaçlıyor.Microsoft mühendisi Stefan Smolen'in Chromium'a gönderdiği güncelleme, kullanıcılar Chrome'u yükseltilmiş izinlerle başlatmaya çalıştığında tarayıcının otomatik olarak yükseltilmemiş izinlere geçmesini deneyecek.Bu özellik, Edge tarayıcısında 2019'dan beri mevcut olan ve kötü amaçlı eklentilerin serbestçe çalışmasını önlemeyi hedefleyen bir yapıya dayanıyor.Bu yeni özellik, olası sonsuz döngüleri engellemenin yanı sıra, Chrome otomasyon modunda çalışırken yönetici ayrıcalıklarını düşürmeyerek otomasyon araçlarının işleyişine müdahale etmeyecek.Ayrıca, herhangi bir nedenle tekrar yönetici moduna geçilmesi gerekirse otomatik yeniden başlatmayı önlemek için bir komut satırı anahtarı da ekleniyor.Web tarayıcıları, sayısız kaynaktan sürekli olarak güvenilmeyen verileri işledikleri için siber suçluların sıkça hedeflediği programlar arasında yer alıyor ve bir tarayıcının güvenliğinin tehlikeye atılması hassas bilgilere erişim sağlayabiliyor.Microsoft, tarayıcıdan yönetici ayrıcalıklarını alarak onu 'etkisiz hale getirdiğini' ve tehdit aktörlerinin kötü amaçlı yazılım çalıştırmasını veya kişisel bilgileri çalmasını önlediğini belirtiyor.