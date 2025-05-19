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19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramı Taksim’deki törenle başladı

İstanbul Taksim'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakma töreni düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramı Taksim’deki törenle başladı
Ekleme: 19.05.2025 - 11:33 Güncelleme: 19.05.2025 - 11:34 / Editör: Atilla Özbir
19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramı Taksim’deki törenle başladı
Taksim Meydanı'nda bulunan Cumhuriyet Anıtı önünde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi. Törene, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, siyasi parti temsilcileri, çeşitli okullardan gençler ve vatandaşlar katıldı.

19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramı Taksim’deki törenle başladı

Saygı duruşundan bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay tarafından Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı. Törenin ardından siyasi partilerin İstanbul İl Başkanlığı temsilcileri ve çeşitli sivil toplum kuruluşları da anıta çelenk bıraktı.

19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramı Taksim’deki törenle başladı