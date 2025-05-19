Bakan Yerlikaya: Bağımsızlık ruhu 106 yıl önce bugün yeniden dirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 19 Mayıs 1919’un Türk milleti için bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Yerlikaya, “Bugün, 106 yıl önce karanlığa gömülmek istenen bir milletin kaderinin değiştiği gün. Bağımsızlık ruhunun yeniden dirildiği, milletin esarete başkaldırdığı gün” ifadelerini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan kurtuluş mücadelesinin kısa sürede tüm yurda yayıldığını hatırlatan Yerlikaya, 'Samsun'da yakılan bağımsızlık ateşi, Amasya, Sivas ve Erzurum'dan bütün vatan sathına yayıldı. Hiçbir zaman haksızlık ve esarete boyun eğmeyen kahraman milletimizin bu topraklardaki en büyük varoluş mücadelesi başladı' dedi.Bağımsızlık mücadelesini gençlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına ve şehitlere minnetini dile getiren Bakan Yerlikaya, 'Bu bağımsızlık mücadelesini gençlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor; gazilerimize şükranlarımı sunuyorum' sözlerini kaydetti. Yerlikaya, mesajını '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutluyorum' notuyla tamamladı.