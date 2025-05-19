Meteoroloji açıkladı: Hava sıcaklığı bugün 3-5 derece azalacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Ordu, çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.Hava sıcaklığı: Hava sıcaklığının yurdun kuzey kesimlerinde 3-5 derece azalması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.Rüzgar: Rüzgârın genellikle güneyli yönlerden orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.Toz taşınımı uyarısı: Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde azalama, görüş mesafesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.MarmaraParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EgeParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AkdenizParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.İç AnadoluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Batı KaradenizParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Orta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Doğu AnadoluParçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.Güneydoğu AnadoluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.