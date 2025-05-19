Meteoroloji açıkladı: Hava sıcaklığı bugün 3-5 derece azalacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre hava sıcaklığının yurdun kuzey kesimlerinde 3-5 derece azalması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Ordu, çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.
Hava sıcaklığı: Hava sıcaklığının yurdun kuzey kesimlerinde 3-5 derece azalması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.
Rüzgar: Rüzgârın genellikle güneyli yönlerden orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Uyarılar
Toz taşınımı uyarısı: Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde azalama, görüş mesafesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Bölgelerde hava
Marmara
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Ege
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Akdeniz
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İç Anadolu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Batı Karadeniz
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Doğu Anadolu
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Güneydoğu Anadolu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.