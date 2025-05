2025'te standart dışı ışık kullanan 26 bin 822 sürücüye işlem yapıldı

Yurt genelinde trafik denetimeleri hız kesmeden sürdürülüyor.Ekipler tarafından, kuralları ihlal ederek, vatandaşın can güvenliğini tehlikeye atan kişiler, bir bir tespit edilerek, gerekli yaptırımlar uygulanıyor.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, trafikte gerçekleştirilen standart ışık ihlali denetimlerinin detaylarını aktardı.Yerlikaya denetimler sonucu kurallara uymayan 26 bin 822 sürücüye işlem yapıldığını belirttiği paylaşımında şu sözleri kullandı:2025 yılında standart dışı ışık (far) kullanan 26 bin 822 sürücüye/araca işlem yapıldı.2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 64.maddesine göre; aracın, mevzuatta belirtilen standart dışı far, sis lambası, LED, neon, renkli ampul veya diğer ışık kaynaklarını yetkisiz şekilde eklemesi veya kullanması, orijinal aydınlatma sistemine müdahale etmesi, gece veya gündüz, karşı sürücüleri rahatsız edecek şekilde uygunsuz ışık kullanması yasaktır.Bu hükme uymayan sürücülere idari para cezası uygulanmaktadır.Lütfen kurallara uyalım. Hem yolda hem ışıkta sınırları aşmayalım.8-15 Mayıs tarihlerinde 3 milyonun üzerinde aracın denetlendiğini belirten Yerlikaya, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce 8-15 Mayıs 2025 tarihleri arasında, 3 milyon 679 bin 567 araç denetlendi.Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 56 sürücüye işlem yapıldı.Hız ihlalinde bulunan 150 bin 859, periyodik muayenesi yaptırılmamış 29 bin 116, emniyet kemeri kullanmayan 29 bin 836, sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 53 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 843 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplam: 531 bin 491 araca/sürücüye işlem yapıldı.Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.