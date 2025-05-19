MSB, Atatürk'ün sözünü hatırlattı: Bütün ümidim gençliktedir

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladığı mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Bütün ümidim gençliktedir.” sözünü hatırlattı.MSB'nin paylaştığı videoda Kurtuluş Savaşı yıllarında Atatürk ve silah arkadaşları ile günümüzdeki gençlerin görüntüleri birlikte yer aldı.'ASİL MİLLETİMİZİN BAYRAMINI KUTLUYORUZ'Milli Savunma Bakanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladığı mesajında şu ifadeleri paylaştı:Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Millî Mücadele kahramanlarımızı, Şehitlerimizi ve Gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, asil milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz