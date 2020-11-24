CENEVRE - '2020 Uluslararası Afganistan Konferansı' devam ediyor
CENEVRE - "2020 Uluslararası Afganistan Konferansı" devam ediyor - Konferans katılımcılarının gelişi - Konferans salonundan detaylarCENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde, BM, Afganistan ve Finlandiya tarafından Afganistan'ın kalkınmasını desteklemek amacıyla düzenlenen "2020 Uluslararası Afganistan Konferansı" devam ediyor.
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