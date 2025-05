Milyonlara memur farkı! Bu oran tüm gelirleri artıracak...

Temmuz ayında memurlar ve emekliler yılın ikinci maaş artışını alacak. Bu artışı da enflasyon oranı belirleyecek. Yaklaşık 4 milyon memura yüzde 5 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Bu artış emekli memurların da gelirlerini artıracak. Bunun yanında SSK ve Bağ- Kur emeklileri de 6 aylık enflasyon oranı kadar enflasyon artışı alacak. Hesaplamalara göre 6 aylık enflasyonun yüzde 17-18 aralığında çıkması bekleniyor. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışı yüzde 17/18 olacak . memur ve memur emeklileri ise yüzde 5 toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla yüzde 16-17 aralığında bir artış alacak.Memurlara ve memur emeklilerine yapılacak bu yüzde 16-17 arasındaki enflasyon artışı gerçekleştiğinde milyonlarca vatandaşın da geliri artacak. Çünkü memur maaşlarına yapılan artış sosyal ödemeleri de aynı oranda değiştiriyor. İşte kalem kalem yeni ödemeler:Memur maaş katsayısındaki artışla kamu görevlilerinin aylıkları yeniden hesaplanacak. Halen en düşük memur maaşı 43 bin 726 lira. Bu aylık artış yüzde 16.71 olursa 51 bin 32 liraya yükselecek.Temmuz'da memur maaşlarındaki artış memur emeklilerine de yansıtılacak. Zamlı maaş her ay verilen yüzde 4-5 oranındaki ek ödemeyi de yükseltecek. Eğer zam oranı yüzde 16.71 çıkarsa en düşük memur emeklisi aylığı ek ödeme dahil 19 bin 617 liradan 22 bin 895 liraya çıkacak.Memur maaş katsayısındaki artış kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyelerine de yansıyacak. Aylık olarak ödenen toplu sözleşme ikramiyesi halen 715,87 lira. Bu tutar, eğer artış yüzde 16.71 olursa 835,49 liraya yükselecek.Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorların her ay aldığı ilave ödeme de memur maaş katsayısıyla değişecek. Artış yüzde 16.71 çıkarsa uzman olmayan emekli doktorların ilave ödemesi 20 bin 251 liradan 23 bin 635 liraya, uzman doktorların ilave ödemesi de 26 bin 326 liradan 30 bin 725 liraya yükselecek.Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 10 bin 125 lira tutarındaki evde bakım desteği memur zammıyla 11 bin 817 lira seviyesine gelecek.18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına aylık 3 bin 723 lira ödenirken, bu tutar da tahmin tutarsa 4 bin 345 liraya çıkacak.Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 10 bin 125 lira tutarındaki yardım da tahminlere göre 11 bin 817 liraya ulaşacak.Kıdem tazminatı tavanı memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. Halen tazminat tavanı 46 bin 655 lira. Bu tutarı aşan kazancı olanlara binde 7.59 damga vergisi kesilerek her yıl için en çok 46 bin 301 lira ödeme yapılıyor. Yeni tavan Temmuz artışı 16.71 olursa 54 bin 451 liraya ulaşacak. Damga vergisi kesilmiş olarak yıllık en çok 54 bin 38 lira kıdem tazminatı ödenecek.Memurlara ödenen aile yardımı da Temmuz'da yeni maaşlarla artacak. Artış yüzde 16.71 olursa çalışmayan eş için her ay verilen yardım 2 bin 301 liradan 2 bin 686 liraya çıkacak. Çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 506,28 liradan 590,88 liraya, 6 yaş üstü için 253,14 liradan 295,44 liraya yükselecek. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura aylık yapılan aile yardımı ödemesi 3 bin 314 liradan 3 bin 867 liraya ulaşacak.Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara halen aylık 4 bin 664 lira aylık ödeme yapılırken; bu tutar memur maaş artışı tahminlerine göre 5 bin 443 liraya çıkacak.Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık 3 bin 723 liradan 4 bin 345 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 5 bin 585 liradan 6 bin 518 liraya yükselecek.Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri okul öncesi çocuk için 4 bin 809 liradan 5 bin 613 liraya, ilköğretimde okuyan çocuk için 7 bin 214 liradan 8 bin 420 liraya, ortaöğretimde okuyan çocuk için 7 bin 695 liradan 8 bin 981 liraya, yükseköğrenimde okuyan çocuk için 8 bin 657 liradan 10 bin 104 liraya çıkacak.