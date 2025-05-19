Netanyahu, Gazze’nin tamamını kontrol etme hedefini açıkladı

İsrail, Gazze'ye 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Filistinlilere karşı saldırı düzenliyor.O günden bu yana Gazze'de can kaybı 53 bin 339'a, yaralı sayısı 121 bin 34'e çıktı.Dünya bu saldırıların bitmesini beklerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu nihai hedefini açıkladı.İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'ye başlatılan kara saldırılarına değinerek, 'Çatışmalar yoğun ve ilerleme kaydediyoruz. Gazze Şeridi'nin tüm topraklarını kontrol altına alacağız.' açıklamasında bulundu.İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki işgalini kalıcı hale getirmek amacıyla Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyinde geniş kapsamlı kara harekatı başlatıldığı duyurmuştu.'Bu operasyon Gideon'un Savaş Arabaları Operasyonu'nun başlangıcını işaret ediyor.' denilen açıklamanın ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bugün açıklama yaptı.Netanyahu, 'Çatışmalar yoğun ve ilerleme kaydediyoruz. Gazze Şeridi'nin tüm topraklarını kontrol altına alacağız.' dedi.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Netanyahu, 'Vazgeçmeyeceğiz. Ancak başarılı olmak için durdurulamayacak şekilde hareket etmeliyiz.' ifadelerini kullandı.