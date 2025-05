Bakan Bayraktar'dan bir müjde daha! '41 milyon varil rezerv keşfettik!'

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, terörden arındırılan bölgede barış ve kardeşlik mesajları verilirken, 2025 yılı itibarıyla 41 milyon varillik petrol rezervi keşfettiklerini açıkladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Şırnak'taki Gabar Dağı’nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla “Gençler ile Kortej Yürüyüşü”ne katıldı. 'Enerjide bağımsızlık' yürüyüşünde konuşan Meclis Başkanı Kurtulmuş, 'Bu kuyu tam bağımsızlığın simgesi' dedi. Bakan Bayraktar ise CNN TÜRK'e özel yaptığı açıklamada, 'Şu an sizin vesileniz ile biraz erken söylemiş oluyoruz ama bugün itibari ile 2025 yılında 41 milyon varillik petrol keşfettik.' dedi.



TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gabar Dağı’ndaki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yürüyüşünde CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk’ün sorularını yanıtladı.



TBMM Başkanı Kurtulmuş, 'Çok anlamlı bir gün. Çok anlamlı bir dönem burada gençlerle birlikte 19 Mayıs Genlik ve Spor Bayramı dolayısı ile bu yürüyüşü gerçekleştiriyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bir zamanlar terörün kol gezdiği bu coğrafyada barışın hükümdar olduğu dönemin başındayız. Burada törenlerimizi icra edeceğiz. Barışın, kardeşliğin, dostluğun, bin yıllık Türk-Kürt kardeşliğinin bundan sonra kıyamete kadar sürmesini temenni eden çok güçlü mesajı bugün buradan vereceğiz.' dedi.



MECLİS’TE KOMİSYON KURULACAK MI?



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Teamüllere uygun olarak TBMM Başkanı'nın çağrısıyla 'Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi; Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu' kurulması teklif ve temennimizdir" açıklamasının hatırlatılması üzerine ise Kurtulmuş, şöyle dedi:



"Süreç planlandığı gibi devam ediyor. Şimdi bundan sonraki kısım terör örgütlerinin silahlarını teslim etmesidir. Bu teslim gerçekleştikten sonra zaten bu meselenin konuşulacağı yer hem siyaset olarak hem yasal zeminin hazırlanması bakımından Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bütün siyasi partiler hep beraber sürece omuz vereceğiz"



Numan Kurtulmuş sözlerini şu şekilde sürdürdü:



Türkiye'nin millî kurtuluş destanının yazıldığı dönemin ilk adımı Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkmasıdır. 19 Mayıs Türkiye'nin bütün emperyal planlardan kurtulmaya niyet ettiği gündür. Tam bağımsız Türkiye'de süratle yol almamızı izliyoruz. Sadece petrol çıkarmakla ibaret olmadığını biliyoruz. Bu kuyulardaki üretimin artması, doğal gaz kaynaklarımızın gelişmesi, alternatif kaynaklarla ciddi üretim yapan ülke haline gelmesi ülkemizin enerjide önemli hat haline geleceği aşikardır.



'BU KUYU TÜRKİYE'NİN TAM BAĞIMSIZLIĞININ BİR SİMGESİDİR'



Bu karşınızda duran sadece bir kuyu değil Türkiye'nin tam bağımsızlığının bir simgesidir. Şu dağlarda arabayla geldiğimiz yollarda bir süre öncesine kadar bombalar patlıyor, terör kol geziyordu. Şimdi burada Türkiye'nin yeni hedefi olarak ortaya koyduğu Terörsüz Türkiye idealimiz ile petrol kuyuları ile buradayız. Artık bu dağlarda ölüm, korku değil kardeşlik türküleri söylenecek.



Canı pahasına destanlar yazan kahramanlarımızı da minnetle yad ediyoruz. Güvenlik güçlerimizin can siperene mücadelesi olmasa bugün ne kuyular ne de buraya gelen yollar olurdu. Bu petrolle diğer zenginliklerimizin ortaya çıkması ile hep birlikte zenginleşeceğiz. birçok uzak noktalarımızda da ekonomik kalkınmadan insanlarımız payını alacak.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise, 'Sayın cumhurbaşkanımız Karadeniz'den yeni bir müjde verdi. 75 milyar metreküplük rezerv keşfimizi paylaştı. Bunun hayırlı olmasını diliyorum. Buradaki çalışmalarımız devam diyor. Gabar, Enerjide dışa bağımlılığı düşürecek bir proje. Bu bölge terörle anılan bir bölgeydi. 680 km'lik yol ağı yaptık burayı. Şırnak göç veren değil göç alan yer haline geldi.' dedi.



"41 MİLYON VARİL REZERV KEŞFETTİK"



Burası inancımızın göstergesi. İnançla bu işler oldu. Bu bizim milli projemizdir. Bu 86 milyonun varlığıdır. Burası bir üretim kuyusu. Günlük yaklaşık 750 varillik üretimimiz var. Kaliteli bir petrol. Bu 52 API bir petrol. Buralar terörün kol gezdiği yerlerdi.



Petrol uluslararası piyasalarda belirleniyor. Ülkemizde de uluslararası fiyat çerçevesinde meydana geliyor. İki dövize bağlı.



Şu an sizin vesileniz ile biraz erken söylemiş oluyoruz ama bugün itibari ile 2025 yılında 41 milyon varillik petrol keşfettik.