Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İskele kentindeki bir otelde sahne alan Volkan Konak, konser sırasında kalp krizi geçirmesinin ardından Mağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.“Kuzeyin Oğlu” olarak anılan ve Aleni Aleni, Mimoza Çiçeğim, Göklerde Kartal Gibiydim gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Konak, yapılan tüm müdahalelere rağmen 58 yaşında hayatını kaybetti.Volkan Konak'ın hayatını kaybetmesinin ardından yaptıkları heykellerle gündemden düşmeyen CHP'li belediyelerden Ortahisar Belediyesi, yeni bir heykel için kolları sıvadı.CHP'li Trabzon Ortahisar Belediyesi, Volkan Konak'ın heykelini yapacak.Belediyenin resmi hesabından paylaşılan notta, 'Belediye Başkanımız Ahmet Kaya ,Volkan Konak Gençlik Konseri'mizin geleneksel hale getirileceğini, Kuzey'in Oğlu Volkan Konak'ın adını verdiğimiz Boztepe Seyir Terası ve Yürüyüş Yolumuza heykelinin yapılacağını duyurdu.' ifadelerine yer verildi.Ortahisar Belediyesi'nin hesabından yapılması planlanan Volkan Konak heykelinin görseli de yayınlandı.Ancak görsel, Ortahisar'da yaşayanlar tarafından beğenilmedi...