Kimse bilmiyor! ATM’lerde bulunan kırmızı tuz bakın ne işe yarıyormuş…

Bankacılık işlemlerinin neredeyse büyük bir çoğunluğunu şubeye gitmeden yapabilme imkanı sunan ATM'ler her ne kadar gün içerisinde milyarlarca kişi tarafından kullanıyor olsalar da bazı özellikleri gizemini korumaya devam ediyor.Pek çok işlemi dakikalar içerisinde yapabilme imkanı sunan ATM'lerde yer alan ve işlemlerin iptal edilmesini sağlayan iptal tuşu meğer aynı zamanda gizli bir güvenlik önlemiymiş.Meğer basit bir iptal komutu gibi gözüken kırmızı tuş kullanıcıları dolandırıcılığa karşı koruyabilecek gizli bir güvenlik önlemi ile donatılmış.Kart kopyalama cihazları, sahte yönlendirme etiketleri, çevredeki dolandırıcılar ya da kişisel bilgilerin çalınmasına yönelik çeşitli tuzaklar, ATM kullanımında dikkatsizliğin ciddi sonuçlar doğurmasına neden olabiliyor.Tam da bu noktada, birçok kullanıcının yalnızca işlemi iptal etmek için kullandığı kırmızı “İptal” tuşu devreye giriyor. Bu tuş, aslında sıradan bir fonksiyondan çok daha fazlasını barındırıyor: Acil durumlarda bir tür güvenlik bariyeri görevi görüyor.Şüpheli bir işlem sırasında veya ATM başında kendinizi tehdit altında hissettiğinizde, bu kırmızı tuşa birkaç saniye boyunca basılı tutmak, hem kartınızın iadesini sağlayabiliyor hem de bankanın güvenlik sistemlerine bir uyarı gönderebiliyor.Birçok bankanın güvenlik protokollerine entegre edilen bu özellik, özellikle gece saatlerinde ya da ıssız yerlerde yapılan işlemlerde kullanıcıya ekstra bir koruma katmanı sunuyor.Üstelik bazı durumlarda, bu işlem sayesinde ATM geçici olarak devre dışı kalabiliyor veya kameralar aracılığıyla bölge daha sıkı izlenmeye alınıyor. Kullanıcının işlem yapmayı reddetmesi ve acil çıkış yapması da dolandırıcıların planını sekteye uğratabiliyor.